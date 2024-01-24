24 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘24 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
24 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“BÜYÜKŞEHİR ECZANESİ – BATTALGAZİ
VALİKONAĞI CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
DÖNMEZ ECZANESİ – BATTALGAZİ
CEVHERİZADE MAHALLESİ, EMEKSİZ CADDESİ, NO: 83/B, ESKİ VEREM SAVAŞ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ERDEM ECZANESİ – YEŞİLYURT
GÖZDE AKADEMİ HASTANESİ ARKASI, FIRIN ERTAN KARŞISI
24 SAAT AÇIK
MENENGİÇ ECZANESİ – BATTALGAZİ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO: 85, MENENGİÇ ECZANESİ
24 SAAT AÇIK
ERGÖÇEN ECZANESİ - YEŞİLYURT
KÖMÜR TEVZİ YOLU, İSTASYON ASM KARŞISI NO: 25/B MERKEZ
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.