- Sağlık

24 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘24 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

24 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘24 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

24 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“BÜYÜKŞEHİR ECZANESİ – BATTALGAZİ

VALİKONAĞI CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

DÖNMEZ ECZANESİ – BATTALGAZİ

CEVHERİZADE MAHALLESİ, EMEKSİZ CADDESİ, NO: 83/B, ESKİ VEREM SAVAŞ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ERDEM ECZANESİ – YEŞİLYURT

GÖZDE AKADEMİ HASTANESİ ARKASI, FIRIN ERTAN KARŞISI

24 SAAT AÇIK

MENENGİÇ ECZANESİ – BATTALGAZİ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO: 85, MENENGİÇ ECZANESİ

24 SAAT AÇIK

ERGÖÇEN ECZANESİ - YEŞİLYURT

KÖMÜR TEVZİ YOLU, İSTASYON ASM KARŞISI NO: 25/B MERKEZ

24 SAAT AÇIK”

 
 

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24 Oca 2024 - 10:21 Malatya- Sağlık

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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