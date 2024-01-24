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Dikkat Güneş bu defa Malatya’yı ısıtmayacak

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın kuzey ve batı yönlerden orta yer yer kuvvetli eseceği tahmin edildi.

Dikkat Güneş bu defa Malatya’yı ısıtmayacak mask
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Meteoroloji Müdürlüğü sıfırın altında seyreden asgari (Minimum) sıcaklıklara bağlı olarak “Buzlanmaya karşı gerekli tedbirler alınmalıdır” ibaresine de yer verdi. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu 3 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 3 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 1 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 1 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 4 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 2 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 1 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 2 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 1 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 3 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 0 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 1 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 4 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 2 derece”

 

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24 Oca 2024 - 10:14 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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