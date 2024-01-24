Dondurucu soğukta Malatyalılara kesinti şoku

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Karaağaç, Gülenköy mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 09.30 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Şiro Taraksu, Çığırlı, Örencik, Çolak, Gülenköy mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu, Gedik mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık, Şatıroba, Çömlekoba, Gürobası, Kelhalil, Polatdere, Esentepe, Karaterzi, Savaklı, Altıntop, Hudut, Günedoğru, Karşıyaka mahallelelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca, Darıca, Yaylımlı, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Kahyalı, Ortaköy, Kepez, Doğu, Demirciler, Gürkaynak, Doğanlar, Taşevler, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı, Çakıllıpınar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal, Karahan, Çayırköy, Yağmurlu, Gölpınar, Bindal, Şahnahan, Yaka, Doğu, Aydınlar, Kendirli, Kuyulu, Bahri, Eğin, Aşağıörükçü, Kotangölü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenice, Yavuzlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar mahallerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Zafer, Kernek mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,
Yarın 15.30 ila 16.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Şiro Taraksu, Çığırlı, Örencik, Çolak, Gülenköy mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.