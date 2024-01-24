Deprem sınavı kimseye ders olmadı! 

Tarihler bundan 4 yıl önce tam da bugünü gösterdiğinde Elazığ Sivrice merkezli, Malatya’yı da şiddetle etkileyen ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O kadar şiddetli bir depremdi ki herkes “Daha kötüsü olmaz” ifadesini kullandı. Daha kötüsü oldu! Hatta dünya böyle bir felaketi daha önce görmemişti. 6 Şubat’ta Asrın Felaketi olarak literatüre geçen, 50 binden fazla canımızı bizden koparan ikiz depremler yaşandı. Aslında çok değil, ondan 3 yıl önce yaşanan Elazığ depremi ders alınsaydı bile her şey farklı olabilirdi. Peki, 6 Şubat başka olası felaketlerin önüne geçmek üzere ders oldu mu?

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice merkez üstünde yerel saat ile 20.55’de Mw 6.8 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarındaydı. Deprem Elazığ ili ve ilçeleri başta olmak üzere Malatya, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedildi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremde 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplamda 41 kişi hayatını kaybederken, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar gördü.

MALATYA’DA 4 BİN 947 BİNANIN AĞIR HASARLI OLDUĞU BELİRLENDİ

24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya’da 481 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Pütürge ilçesinde 2 bin 254, Battalgazi'de 1234, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 188 olmak üzere 4 bin 947 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Battalgazi'de 4 bin 842, Pütürge'de 1857, Yeşilyurt'ta 747, Kale'de 771, Doğanyol'da ise 419 olmak üzere toplam 8 bin 636 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.

ELAZIĞ’DA DURUM

Elazığ’da ise toplam 86 bin 595 bina (281 bin 77 bağımsız bölüm) incelendi. Deprem esnasında yıkılan, depremin hemen akabinde tehlike arz eden acil yıkılması gereken binalar ile ağır hasar alan binaların sayısı toplam 16 bin 606’ydı. Bağımsız bölüm olarak ise 38 bin 548’di.

11 ŞEHİR AĞIR ETKİLENDİ, 4 ŞEHİR YERLE BİR OLDU

Elazığ’da yaşanan ve Malatya’da da şiddetli hissedilen bu depremin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat ikiz depremleri yaşandı. Depremin büyüklüğü ve şiddeti, şimdiye kadar örneği olmayan bir felaketi temsil ediyordu. 11 şehir ciddi şekilde etkilenmiş, Kahramanmaraş, Hayat, Malatya ve Adıyaman ise yerle bir olmuştu. Depremin yaraları halen sarılamadı ve uzun bir süre de sarılacak gibi durmuyor.

AĞIR HASARLILAR AZ HASARLIYA ÇEVRİLDİ Mİ?

24 Ocak 2020 Elazığ depreminde ağır hasar alan bazı binaların az hasarlıya hatta hasarsıza çevrildiğine dair iddialar yıllardır konuşuluyor. Bunun gerçek bir iddia olup olmadığı bilinmiyor ancak ihtimali bile tüyleri diken diken ediyor. Nitekim Malatya’da depremde kaybettiğimiz 1237 canın acısı halen içimizi yakıyor.

HAKİMBEY APARTMANI!

Aslında Elazığ depreminde hasar tespit raporuyla ilgili şüpheli olan bir yaşanmışlık da mevcut: Hakimbey Apartmanı! Bilindiği üzere Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması yaklaşık bir buçuk ay önce görüldü. Mahkeme heyeti, binaya ilişkin Elazığ depremindeki tespit tutanaklarının istenmesine karar verdi.

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan statik proje müellifi Bülent Yeroğlu, inşaat mühendisleri Demet Doğan ve Basri Ardağ, mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı.

ELAZIĞ DEPREMİNDE AĞIR HASAR MI ALDI?

Bülent Yeroğlu, binanın sadece statik projesini yaptığını, yerini bilmediğini, 7 katlı hazırladığı projenin daha sonra kendisinden habersiz 8 kata çıkarıldığını savundu. Yeroğlu, binada oturanlardan duyduğu kadarıyla apartmanın 2020 yılındaki Elazığ merkezli depremde ağır hasar aldığını, raporunun daha sonra az hasarlıya çevrildiğini iddia etti.

ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILAN MÜŞTEKİ KONUŞTU

Enkazdan sağ çıkarılan müşteki Mehmet Orhanoğlu, Elazığ merkezli depremin ardından apartmanda inceleme gerçekleştiren ekibin binada sorun olmadığını, onarımın ardından oturulabileceğini söylediğini ileri sürerek kendilerinin de onarım yaptıklarını dile getirdi.

MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Elazığ depremindeki tespit ve itiraz tutanaklarının istenmesine, tespite kimlerin katıldığının sorulmasına, ilgili belediyeye yazı yazılarak tadilat projesi varsa aslının istenmesine, apartmanın kat görevlisinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

DERS ALDIK MI?

Sadece bu örnek bile bir şeylerden ders almanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Daha 3 yıl önce yaşadığımız o büyük depremden sonra 1237 canımızı yitirmemiz, deprem bölgesinde ise 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesi, bir şeylerin artık değişmesi gerektiğini ispatlıyor. Belki de 3 yıl önce yaşanan o deremde ders alınsaydı, sağlam bir dönüşüme girilseydi bugün bu acılar yaşanmaz, asrın felaketi asrın kurtuluşuna dönüşürdü.