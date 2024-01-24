Naci Görür: Malatya asıl depremini yaşadı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu defa Adıyaman’ı uyardı. Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’nın asıl depremini yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Görür, Adıyaman’ın ise bu depremi sadece hissettiğini ve kendi depremini henüz yaşamadığını dile getirdi.
GAİN'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman’ı uyardı. Görür, Malatya’nın asıl depremini yaşadığını da aktardı.
ADIYAMAN SADECE HİSSETTİ
Adıyaman’a önemli uyarılar yapan Naci Görür,
“Adıyaman’ı asıl etkileyecek olan deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağıdır. Yani ters fayların oluşacağı depremlerdir. Sebebi de Arap Levhası, Anadolu Levhası Doğu Anadolu'nun altına dalmakta o kısımlar üste gelmektedir. Yani Anadolu Levhası’nın birimleri ve Doğu Anadolu birimleri. Şimdi öyle olduğu için deprem orada olmadı. Bitlis-Zagros bindirme kuşağında olmadı. Onun yakınından geçen Doğu Anadolu üzerinde oldu.
Şimdi Maraş'ın depremi bu, Hatay'ın depremi bu, Malatya'nın depremi oldu. Adıyaman'ın depremi değil, Adıyaman hissetti onu hissetti. Çünkü o faya yakın olduğu için bu kadar şiddetli hissetti”
sözlerine yer verdi.
Prof. Dr. Görür, Adıyamanlı yetkilileri ve yöneticileri de uyardı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.