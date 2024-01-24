24 Oca 2024 - 00:10 - Gündem

Naci Görür: Malatya asıl depremini yaşadı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu defa Adıyaman’ı uyardı. Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’nın asıl depremini yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Görür, Adıyaman’ın ise bu depremi sadece hissettiğini ve kendi depremini henüz yaşamadığını dile getirdi.