Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Acı dolu bir hikaye daha Yıllar geçse bile acılar hep taze kalacak

Asrın felaketin de Malatya’da 21 yaşındaki oğlu ile depreme yakalanan anne, enkazda kendisine siper olan çocuğunu kaybetti. 11 saat enkazda kalan acılı annenin acısı ise dünkü gibi halen taze.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18988097/aci-dolu-bir-hikaye-daha-yillar-gecse-bile-acilar-hep-taze-kalacak

O mahalle için yerinde dönüşüm kararı verildi Mahalle sakinleri ne diyor?

Şubat depremlerinin ardından büyük hasar alan Malatya’da birçok bina ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkımların ardından birçok mahallede boş araziler oluşurken bazı bölgelerde ise yerinde dönüşüme gidileceği bildirildi. Niyazi Mısri Mahallesi’nin de içinde bulunduğu 21 mahallede yerinde dönüşüm yapılmasına karar verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18988420/o-mahalle-icin-yerinde-donusum-karari-verildi-mahalle-sakinleri-ne-diyor

Üçbağlar Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor Malatya’da depremin yok ettiği mahalle

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Asrın felaketinden sonra hasar alan Üçbağlar Mahallesi’nde halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar bulunuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18989381/ucbaglar-mahallesinde-yikimlar-suruyor-malatyada-depremin-yok-ettigi-mahalle



Seçim takvimi işliyor, Malatya adaylarını belirliyor 3 Mart’ta ilan edilecek

Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Malatya’da adaylar netlik kazanmaya başladı. Büyükşehir için AK Parti’den Sami Er, bağımsız aday İbrahim Gezer, Yeniden Refah Partisi’nden Bilal Yıldırım gibi isimler ön plana çıkıyor. CHP’den halen bir açıklama yapılmazken bir yandan da seçim takvimi işliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18989868/secim-takvimi-isliyor-malatya-adaylarini-belirliyor-3-martta-ilan-edilecek

Hasar tespit karmaşası devam ediyor, binalar yıkılıyor “Ben bu ülkede adalet istiyorum artık”

Sadece göz ile yüzeysel olarak bakarak binalara ağır hasarlı raporu verilmemesi gerektiğini kaydeden Beytü Sefa Evlerinde daire sahibi Tuğba Poskıranlıoğlu isimli vatandaş artık adalet istediğini belirtti. Binasının sağlam olduğunu iddia eden Poskıranlıoğlu, “Benim binam sağlam, ben bu ülkede adalet istiyorum artık” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18987954/hasar-tespit-karmasasi-devam-ediyor-binalar-yikiliyor-ben-bu-ulkede-adalet-istiyorum-artik

Temel atıldı, çalışmalar başladı bakın burası neresi?

Depremlerin ardından Adliye Sarayı’nın yıkılması ile zor şartlar altında çalışan adaletin temsilcileri olan avukat, savcı ve hakimler ise zaman zaman basın açıklamaları gerçekleştirerek Yeni Adliye Binası ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılmasını istiyorlardı ve nihayet sevindirici haber geldi, Malatya’nın Yeni Adliye Binasının temelleri atıldı, çalışmalar son hız devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18987393/temel-atildi-calismalar-basladi-bakin-burasi-neresi

Depremde hayatını kaybeden ünlüler ve yakınları

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük bir felakete yol açtı. Depremin şiddeti, çevre illeri de etkiledi ve birçok ünlü ismin akrabası ile birlikte birçok insan hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybeden ünlü isimler ve yakınları şu şekilde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18986498/depremde-hayatini-kaybeden-unluler-ve-yakinlari