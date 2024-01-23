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Komşuları tarafından ölü bulunan 48 yaşındaki şahsın ölümü inceleme altında

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Emek Mahallesi Su Sokak'ta yaşayan 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral, komşuları tarafından ulaşılamayınca endişe verici bir durum ortaya çıktı.

Komşuları tarafından ölü bulunan 48 yaşındaki şahsın ölümü inceleme altında mask
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Emek Mahallesi Su Sokak'ta yaşayan 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral, komşuları tarafından ulaşılamayınca endişe verici bir durum ortaya çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Demiral'ın evindeki durumu kontrol etti.

Komşuları tarafından evinde ölü bulunan Demiral'ın cansız bedeni yerde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Rüstem Ferit Demiral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın netleştirilmesi ve ölüm nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Demiral'ın ölümüyle ilgili detaylı inceleme yapacak olan yetkililer, olayın şüpheli bir durum içerip içermediğini belirlemeye çalışacak. Şu aşamada ölüm sebebi ve olayın perde arkasına dair daha fazla bilgi bulunmamaktadır. Ailenin ve yakın çevrenin acı kaybıyla ilgili başsağlığı dileriz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 Oca 2024 - 23:23 - Gündem

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