Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u ağırlarken, Teknik Direktör Fernando Santos, Pendikspor maçına göre 11'de 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Yeni transferlerle güçlenen kadrosunu sahaya sürmeye karar veren Santos, şu 11'i tercih etti:

Mert Günok

Jonas Svensson

Necip Uysal

Bahtiyar Zaynutdinov

Emrecan Terzi

Tayfur Bingöl

Demir Ege Tıknaz

Gedson Fernandes

Milot Rashica

Semih Kılıçsoy

Cenk Tosun

Teknik direktör, Onur Bulut, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç'un yerine, Jonas Svensson, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'a görev verdi. Beşiktaş, bu kadro ile Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak. Maçın sonucu, takımın performansı merakla beklenirken, Santos'un yeni düzenlemeleri nasıl bir etki yaratacak sorusu da taraftarların gündeminde.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı