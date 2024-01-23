Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u ağırlarken, Teknik Direktör Fernando Santos, Pendikspor maçına göre 11'de 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı.
Yeni transferlerle güçlenen kadrosunu sahaya sürmeye karar veren Santos, şu 11'i tercih etti:
Mert Günok
Jonas Svensson
Necip Uysal
Bahtiyar Zaynutdinov
Emrecan Terzi
Tayfur Bingöl
Demir Ege Tıknaz
Gedson Fernandes
Milot Rashica
Semih Kılıçsoy
Cenk Tosun
Teknik direktör, Onur Bulut, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç'un yerine, Jonas Svensson, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'a görev verdi. Beşiktaş, bu kadro ile Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak. Maçın sonucu, takımın performansı merakla beklenirken, Santos'un yeni düzenlemeleri nasıl bir etki yaratacak sorusu da taraftarların gündeminde.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.