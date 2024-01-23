23 Oca 2024 - 22:52 - Gündem

Bakan Işıkhan duyurdu: SSK ve Bağkur emeklilerine müjde!

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına ilişkin bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz” dedi.