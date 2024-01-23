Telefon dolandırıcılığına kurban gidecekti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan F.E., telefonla aranarak kendisine suç örgütleri ve kimlik hırsızlığı gibi uyduruk iddialarla yaklaşan dolandırıcılara inanmış ve altınlarını bozdurarak 127 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına yatırmak üzere il merkezine gitmişti.

Ancak bu noktada devreye giren Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.E.'nin bu dolandırıcılığa maruz kalmaması için hızlı bir müdahalede bulundu.

Polis ekipleri, dolandırıcılardan gelen talimatları izleyerek F.E.'yi durdurdu ve kendisini dolandırmak isteyen suç örgütüne karşı uyardı. Böylece F.E., 127 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına yatırmaktan kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına suçlara karşı mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Aynı zamanda, telefon dolandırıcılığı gibi suçlar konusunda halkın dikkatli olması ve şüpheli durumları hemen yetkililere bildirmesi önemle belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı