Gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta meydana gelen olayda, iki arkadaş grubu arasında yaşanan küfürleşme meselesi sokak ortasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesine neden oldu.

Olayda 19 yaşındaki E.T., yanında taşıdığı bıçakla 17 yaşındaki E. Y.'yi kalçasından bıçakladı.

Tartışmanın hızla şiddete dönüşmesiyle birlikte diğer grup üyeleri olay yerinden kaçarken, yaralı genç kanlar içinde yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı genci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine taşıdı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç, yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Gencin bıçaklanma olayıyla ilgili olarak detaylı inceleme yapılırken, şiddet olayının neden çıktığına dair soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı