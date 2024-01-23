Seçim takvimi işliyor, Malatya adaylarını belirliyor 3 Mart’ta ilan edilecek

Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Malatya’da adaylar netlik kazanmaya başladı. Büyükşehir için AK Parti’den Sami Er, bağımsız aday İbrahim Gezer, Yeniden Refah Partisi’nden Bilal Yıldırım gibi isimler ön plana çıkıyor. CHP’den halen bir açıklama yapılmazken bir yandan da seçim takvimi işliyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı. Partilerin kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. Bu bağlamda, bugün itibariyle işleyecek olan takvim şu şekilde:

24 OCAK

Sandık bölgesi askı listelerine karşı ilçe seçim kuruluna itirazlar başlayacak.

26 OCAK

Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

27 OCAK’TA KURA ÇEKİMİ

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı.

Siyasi partilerin; ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin askıya çıkarılması.

Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

31 OCAK SON GÜN

Siyasi partilerin aday adayı listelerini; büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.

7 ŞUBAT

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanması…

11 ŞUBAT

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesinin tamamlanması, ilçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontrollerinin yapılması.

20 ŞUBAT

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi. Bağımsız aday olacakların adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapması.

22 ŞUBAT

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 ŞUBAT

Geçici aday listeleri ilan edilmesi.

29 ŞUBAT

Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

3 MART

Kesin aday listelerinin (Bağımsız adaylar dâhil); İlçe seçim kurullarınca, Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca, ilanı.

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.

4 MART

Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması.

11 MART

Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

21 MART

Seçim propagandası ve yasaklarının başlaması.

24 MART

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

30 MART

Seçim propagandasının sonu.

31 MART

İl ve ilçe merkezlerinde; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmesi.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslimi.

OY VERME GÜNÜ

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 23.59).