Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Ö.F.Ç., M.Ç. ve P.D. isimli şahısları gözaltına alan ekipler yaptıkları aramada bin 428 adet uyuşturucu özelliği olan ecza hapı ile 900 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı