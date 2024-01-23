Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Ö.F.Ç., M.Ç. ve P.D. isimli şahısları gözaltına alan ekipler yaptıkları aramada bin 428 adet uyuşturucu özelliği olan ecza hapı ile 900 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.