72 yaşındaki kadını darp ederek öldüren ambulans şoförü tutuklandı

Eskişehir'in Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta yaşayan 72 yaşındaki Safinaz A., evinde eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından ölü bulundu.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, yaşlı kadının yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda Safinaz A.'nın boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği tespit edildi. Olayın şüphelisi olarak belirlenen hasta nakil ambulansı şoförü Mehmet U., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet U.'nun aynı kereste fabrikasında çalışan ve hırsızlık amacıyla anahtarını çaldığı öğrenilen M.A. ile ilişkisi de ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet U., ambulans personeli kıyafetiyle çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Mehmet U., "Kasten Öldürme" ve "Nitelikli Yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin ardındaki olaylar, hem mahalle sakinlerini hem de yerel toplumu derin bir üzüntüye boğarken, polis ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda şüpheli tutuklandı ve adalete teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı