Engelli vatandaşın sandalyesi çalındı, hırsız polis tarafından yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan engelli vatandaş Süleyman O.'ya ait tekerlekli sandalyesi, 20 Ocak tarihinde bir hırsız tarafından evinin önünden çalındı.

Yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, inceleme sonucunda hırsızın kimliğini belirleyerek M.K. isimli şahsı 23 Ocak tarihinde yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızın akülü sandalyeyi çalma anları ve bu sırada yoldan geçen bir vatandaşın, engelli sanarak yardım ettiği anlar da net bir şekilde görülebiliyor. Vatandaşın iyi niyetle yardım etmesine rağmen aslında hırsız olduğunu anlaması, olayın ilginç bir boyutunu oluşturdu.

Yakalanan M.K., polis ekiplerine teslim edildikten sonra adli mercilere sevk edildi. Ele geçirilen akülü sandalye, engelli Süleyman O.'ya teslim edildi. Süleyman O., polis ekiplerine teşekkürlerini dile getirerek duygusal anlar yaşadı.

Bu olay, hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıması ve masumane bir yardım girişiminin yaşanmasıyla dikkat çekti. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ve vatandaşın yardımseverliği, olayın olumlu bir şekilde sonuçlanmasını sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı