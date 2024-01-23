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Manisa FK, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 20. hafta mücadelesinde konuk edeceği Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa FK, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı mask
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 20. hafta mücadelesinde konuk edeceği Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 20. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Manisa FK, 27 Ocak Cumartesi Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Oca 2024 - 21:23 - Spor

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