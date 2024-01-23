Manisa FK, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 20. hafta mücadelesinde konuk edeceği Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 20. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Manisa FK, 27 Ocak Cumartesi Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.