Şanlıurfa-Mardin karayolunda meydana gelen feci kazada, otomobilin tırın altına girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun Çamlıdere kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Viranşehir istikametine ilerleyen Mehmet Sümer'in kullandığı 47 ACU 204 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Yusuf Ç.'nin kontrolündeki 47 AAH 185 plakalı tırın altına girdi. Kaza sonucu olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Feci kazada, tırın altında kalan otomobildeki sürücü Mehmet Sümer ile Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu hayatını kaybetti. Cenazeler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak cenaze aracıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Burhan S. ve Ahmet U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.