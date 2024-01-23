Tecde’de silah sesleri: 2 yaralı

Malatya’nın Tecde Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga kanlı bitti, 2 kişi yaralandı.
Malatya’da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Alibey Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde bir araya gelen iki grup üyeleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştüğü olayda Y.K. (44) tarafından silahla açılan ateş sonucu R.D. (45) ve M.K. (52) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olayın şüphelilerinden Y.K. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.