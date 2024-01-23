Üçbağlar Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor Malatya’da depremin yok ettiği mahalle

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Asrın felaketinden sonra hasar alan Üçbağlar Mahallesi’nde halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar bulunuyor.

Depremlerden sonra Malatya’nın birçok mahallesi ağır hasar aldı. Merkezde sonra bazı mahallelerde yıkım devam ederken bazılarında yarım bırakıldı. Bazı binaların enkazı kaldırılmazken bazılarının da yıkımına başlanmadı.

SİVAS CADDESİ’NDE KALDIRILMAMIŞ ENKAZLAR

Üçbağlar Mahallesi istikametinde ağır hasar alan yerlerden birisi Sivas Caddesi. Bazı binalar yıkıldıktan sonra yıkımların yavaşladığı yerlerden birisi bu nokta. Ağır hasarlı binalar yıkım sırasını bekliyor. Bazı binalar yıkılmayı beklerken bazıları yıkılmış ancak enkazı kaldırılmamış bir şekilde duruyor.

BOŞ ARAZİLER SOKAĞI YOK ETMİŞ DURUMDA

Üçbağlar Mahallesi’nde bulunan Mutlu Sokak’taysa Malatya’nın her yerinde görebileceğimiz kareler var. Yarım bırakılan yıkımlar, zarar görmüş ışıklandırma direkleri ve birçok binanın yıkılması sonucu açığa çıkan boş araziler adeta sokağı yok etmiş durumda.

HASARLI BİNALAR YIKILMAYI BEKLİYOR

Aynı mevkideki Yörük Sokak’taysa hasarlı binalar yıkılmayı bekliyor. Yörük Sokak’ta bulunan hasarlı bir bina etrafında güvenlik önlemi alınmamasından dolayı birçok vatandaş binanın altından geçerek hayati risk alıyor.

Bu bağlamda Üçbağlar Mahallesi’nde yıkımların tamamen bitmesi için gün sayılıyor.