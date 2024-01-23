Maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta meydana gelen patlamada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta gerçekleşti. Galeride dinamit patlatılması sırasında tünelin girişinde bulunan maden mühendisi O.Ş. ve işçi O.B. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Maden İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Patlamanın nedeni ve sorumluların belirlenmesi için yetkililer tarafından detaylı bir soruşturma yürütülmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı