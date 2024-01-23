Göç etmeyen 34 toy kuşu görüntülendi

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muş'ta göç etmeyen 34 toy kuşunu görüntüledi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toy kuşlarına yönelik koruma kontrol çalışmalarının devam ettiği ve Muş Ovası'nın Türkiye'de en çok toy kuşunun görüldüğü ve yaşadığı yerlerden biri olduğu belirtildi. Bu türlerin genellikle kısa süreliğine göç ettikleri, ancak kar yağışı olmadığı için bazı grupların göç etmediği ifade edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş coğrafyasında yaptıkları çalışmalarla 34 toy kuşunun görüntülerini kayıt altına aldı. Bu durumun, toy kuşlarının göç etmeyen gruplarının varlığını sürdürdüğünü gösterdiği belirtildi. Ayrıca, bu çalışmaların doğaya olan ilgi ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı