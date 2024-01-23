Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın kapanmasının ardından, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmaları sonucunda köy yolu tekrar trafiğe açıldı.
Derince köyüne bağlı Özlüce mezra yolunda gerçekleşen heyelan, yaklaşık 2 gün boyunca ulaşımın engellenmesine neden oldu. Köylüler, durumu yetkililere bildirerek yardım talep etti. İl Özel İdaresi bünyesindeki ilçe şantiye şefliği ekipleri, köy yolundaki heyelan bölgesinde temizleme çalışmalarına hemen başladı.
Yaklaşık 4 saatlik bir süre zarfında gerçekleştirilen temizleme çalışmalarının ardından Derince köyü yolunda ulaşım tekrar sağlandı. Köylüler, rahat bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilecekleri için ekiplere teşekkür etti. Heyelan ve doğal afetlerle mücadelede hızlı ve etkili müdahaleler, ulaşımın güvenliğini sağlamak adına önem taşır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.