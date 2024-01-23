Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın kapanmasının ardından, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmaları sonucunda köy yolu tekrar trafiğe açıldı.

Derince köyüne bağlı Özlüce mezra yolunda gerçekleşen heyelan, yaklaşık 2 gün boyunca ulaşımın engellenmesine neden oldu. Köylüler, durumu yetkililere bildirerek yardım talep etti. İl Özel İdaresi bünyesindeki ilçe şantiye şefliği ekipleri, köy yolundaki heyelan bölgesinde temizleme çalışmalarına hemen başladı.

Yaklaşık 4 saatlik bir süre zarfında gerçekleştirilen temizleme çalışmalarının ardından Derince köyü yolunda ulaşım tekrar sağlandı. Köylüler, rahat bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilecekleri için ekiplere teşekkür etti. Heyelan ve doğal afetlerle mücadelede hızlı ve etkili müdahaleler, ulaşımın güvenliğini sağlamak adına önem taşır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı