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Çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

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Uşak’ta bir otomobilde çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

Çok sayıda kaçak silah ele geçirildi mask
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Uşak’ta bir otomobilde çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 100 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü D.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Oca 2024 - 20:04 - Gündem

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