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Kontrolden çıkan tır devrildi:1 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan tır devrildi:1 yaralı mask
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Nusaybin ilçesi Hasantepe Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Nusaybin, tır, kaza, trafik kazası, yaralı

23 Oca 2024 - 19:57 - Gündem

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