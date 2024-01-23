Ev ve araç yangını: Elektrik kontağı şüphesiyle inceleme başlatıldı

Samsun'un Ayvacık ilçesi Kestanepınar Mahallesi Kavgalı mevkisinde meydana gelen yangında, Cemal Ayan'a ait ev ve yanındaki park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, yangının kısa sürede büyümesi sonucu ahşap ev ve araç alevlere teslim oldu. Olay yerine intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ev ve aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın büyük olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.