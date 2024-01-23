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Binlerce elektronik sigara ve gümrük kaçağı sigara yakalandı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol uygulamalarında 2 bin 150 adet elektronik sigara ve 6 bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Binlerce elektronik sigara ve gümrük kaçağı sigara yakalandı mask
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Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol uygulamalarında 2 bin 150 adet elektronik sigara ve 6 bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların sonucunda söz konusu kaçak malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ağrı, Doğubayazıt, Taşlıçay, operasyon, gümrük kaçağı, Ağrı Valiliği

23 Oca 2024 - 19:50 - Gündem

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