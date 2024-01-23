23 Oca 2024 - 19:50 - Gündem

Binlerce elektronik sigara ve gümrük kaçağı sigara yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol uygulamalarında 2 bin 150 adet elektronik sigara ve 6 bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.