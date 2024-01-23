Binlerce elektronik sigara ve gümrük kaçağı sigara yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol uygulamalarında 2 bin 150 adet elektronik sigara ve 6 bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların sonucunda söz konusu kaçak malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.