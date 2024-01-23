Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı