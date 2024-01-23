Kız arkadaşını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık savunmasını yaptı

Mersin'de kız arkadaşı Esra Asena Temir'i (27) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Bangiz'in (28) yargılanmasına başlandı. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Bangiz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılırken, duruşmada tarafların yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

Hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen Bangiz, savunmasında, olay günü kız arkadaşıyla kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Soruşturma aşamasında ifade vermemesinin nedenini "O anki psikolojik durumumdur" şeklinde açıkladı.

Bangiz'in ifadesine göre, olay günü kız arkadaşıyla buluşmak istediklerini ancak kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını belirtti. Bangiz, kız arkadaşının arabasının direksiyonunda yaşanan tartışmanın ardından eve gittiklerinde yüzünde çizikler olduğunu ve sürekli kendisine vurduğunu ileri sürdü. Eve geldiklerinde kız arkadaşını kucağına alarak içeri girdiğini, ancak kız arkadaşının yüzünde çiziklerle karşılaşınca annesinden yardım istediğini ifade etti.

Olayın büyümemesi için bir arkadaşından yardım alarak Adana'ya gittiğini söyleyen Bangiz, burada telefonla olay hakkında bilgi almaya devam ettiğini belirtti. Sanık, olay günü alkollü olduğunu da ifadesine ekledi.

Duruşmada, olayın mağdurları olan genç kızın anne ve babası da sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Sanık Bangiz'in anne ve babasının da ifade verdiği duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Olay, 29 Haziran 2023 tarihinde Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bangiz, kız arkadaşı Esra Asena Temir'i otomobille alarak çıkan tartışmada darp etmiş, ardından kayıplara karışmıştı. Esra Asena Temir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı Bangiz ise Adana'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı