Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada takımlar birer puana sahip

Maçtan dakikalar
5. dakikada Hatayspor'un Görkem Sağlam'la kullandığı köşe vuruşunda Alanyasporlu Aliti'nin kafayla ceza alanı dışına uzaklaştırdığı topa gelişine sert vuran Rivas topu ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada Dadashov'un pasında topla buluşan Joelson Fernandes'in ceza alanının dışından sol ayakla yaptığı vuruş az farkla dışarıya gitti.
34. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş az farkla dışarıya çıktı.
54. dakikada Joelson Fernandes'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Dadashov'un kafa vuruşu direkten döndü.
76. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Lima'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
85. dakikada Görkem Sağlam'ın müdahalesinde ceza alanı içerisinde Lima'nın yerde kalmasıyla hakem beyaz noktayı gösterdi.
89. dakikada Oğuz Aydın penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1
90+5. dakikada ceza alanı içerisine hareketlenen Oğuz Aydın'ın pasında Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
Hatayspor: Erce, Oğuzhan Matur (Boudjemaa dk.79), Kilama, Recep Burak Yılmaz , Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Aabid dk.90+1), Hodzic (Aburjania dk.90+1), Rivas, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes (Cengiz Demir dk.79), Dadashov (Strandberg dk.79)
Yedekler: Bekaj, Maksimovic, Burak Bekaroğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Massanga Matondo
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf Özdemir (Furkan Bayır dk.76), Lima, Aliti, Hadergjonaj, Fer, Richard, Sisto (Augusto dk.68), Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk.80), Oğuz Aydın, Cordova (Janvier dk.68)
Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Rivas (dk.5) Hatayspor, Oğuz Aydın (dk.89) Alanyaspor
Sarı kartlar: Oğuz Aydın, Fer (Alanyaspor) Joelson Fernandes, Dadashov, Recep Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.