Savunması kabahatinden büyük

Bursa'nın Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana gelen bir trafik kazasında, doğum günü eğlencesinden dönen araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 15 Ekim tarihinde meydana geldi ve aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir trafik levhasına ve ardından bir beton aydınlatma direğine çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada Adem Duran'ın (21) idaresindeki araçta bulunan Eda Nur Baykay (19), Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş (22) hayatını kaybederken, sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adem Duran'ın alkol aldığı ve yapılan testlerde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Savcılığın tamamladığı soruşturma sonucunda Adem Duran hakkında "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Adem Duran, olay gününü anlatarak eğlence mekanında alkol aldığını ancak bilincinin açık olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, hayatını kaybedenlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor beklemeye karar verdi. Ayrıca, Adem Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı