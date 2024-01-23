O mahalle için yerinde dönüşüm kararı verildi Mahalle sakinleri ne diyor?

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile yapılan istişare sonrasında yerinde dönüşüm projesini açıkladı. 21 mahallenin yerinde dönüşeceği bildirildi.

NİYAZİ MISRİ MAHALLESİ DE YERİNDE DÖNÜŞECEK

Yerinde dönüşüm kararı alınan ve büyük bir kısmı yıkılan Niyazi Mısri Mahallesi de yerinde dönüşecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan ve mahallenin büyük bir kısmının yıkıldığının altını çizen Niyazi Mısri Mahallesi Muhtarı Nilgün Tekatlı,

“Niyazi Mahallesi Malatya’mızın en gözde ve merkezi mahallelerinden bir tanesiydi. Malatyalı ailelerimizin yaşadığı bir mahalleydi burası. Birinci depremde hasar aldı, ikinci depremde ise enkaz haline dönen mahallelerden bir tanesiydi. Binalarımızın çoğu hasar aldı ve çok fazla maddi hasar oluştu. Çok şükür can kaybı çok fazla olmadı ama insanların umutları, yaşamları, evleri yani bütün her şeyleri gitti. Şimdi başkanlarımızdan aldığımız bilgilere baktığımızda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da onayı ile birlikte burası rezerv alan ilan edildi. Bu da muhtar olarak hem beni hem de mahalle sakinlerini çok mutlu etti. Yıkılan binaların haricinde 25 30 az hasarlı veya orta hasarlı bina vardı. Bunların kararları mahkemede alınacak. Mahalle sakinleri şimdilik bilgi almayı bekliyor. Gerekli açıklamalar yapılırsa hepimiz daha çok memnun olacağız. 1 seneye kadar merkezin biteceğini söyledi, yetkililer de 2 yıla kadar buraların kalkındırılacağını bildirdi. Biz de vatandaşlar olarak sabırla bekliyoruz. Deprem sadece Malatya’yı değil 11 ili etkiledi. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Biz dualarla, tecrübelerle, çalışarak ayağa kalkacağız. Geçmiş dönemlerde de afetler oldu, üstesinden geldik. Bunun da üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum”

açıklamalarında bulundu.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM KARARI VAR AMA NE ZAMAN?”

Niyazi Mısri Mahallesi sakinlerinden olan ve 40 yıldır bu mahallede yaşadığını bildiren Nurettin Gültekin

“Ben depremden beri bu mahalledeyim. Evim depremde yıkıldı. Deprem zamanından beri polise, askere, bekçilere, insanlara yardım ettim. Depremin ilk dakikasından beri buradayım. Ama şundan şikâyetçiyim; ben depremden sonra burada bir yetkili görmedim. Bu mahallenin yerinde dönüşüm ile tekrar yapılacağını duydum ama kimse bize bire birde gelip hiçbir şey söylemedi. Kimse bizi bu konu ile ilgili bilgilendirmedi. Evim ve dükkânım yıkıldı. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Bunlardan daha önce burada bizim tuvaletimiz bile yok. konteynerime su bağlanmadı daha, su yok. 12 ayda daha bunlar bile yapılmadı, yerinde dönüşüm ne zaman yapılacak? Bizim mahalle sahipsiz bir mahalle. Güzel gösteriyorlar, sorun yokmuş gibi gösteriyorlar ama öyle değil. Bizim talebimiz bir an önce ne yapılacaksa yapılması. Güzel bir şehir olsun burası. Depremden beri tuvalet bile yapılmadı, yerinde dönüşüm kararı var ama ne zaman?”

diye konuştu.

"MALATYA İÇİN BUNLARIN YAPILMASI GEREKİYOR"

Başka bir mahalleli olan Salih Yakut ise,

“Buralar yerinde dönüşüm ile yeniden yapılacak. Benim temennim buradaki işlemlerin hızlı yapılması. Mahkemelik olan binalar var ama biz bunların akıbeti nedir bilmiyoruz. Bu dosyalara bir an önce bakılıp gerekenin yapılması lazım. Bunlar yapıldıktan sonra doğru planlama ve doğru kararlar alınabilir. Çünkü uzatıldıkça geriye kalan binalar da yağmurdan, kardan, hırsızlardan dolayı zarar görecek. Bunun için bu işlemlerin bir an önce yapılıp, mahkemelerin sonuçlanıp, yerinde dönüşüme başlanması gerekiyor. Bizim talep ve düşüncelerimiz bu yönde. Sadece Niyazi Mahallesi için değil, bütün Malatya için bunların yapılması gerekiyor”

şeklinde konuştu.