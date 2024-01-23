Köpeği bulana para ödülü var

Elazığ'da yaşayan Ebru Gür’ün 17 gün önce Lila isimli köpeği Hicret Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde bir anda ortadan kayboldu. 17 gündür her yerde köpeğini arayan Gür ailesi, yaptığı bütün çalışmalara rağmen hayvanlarını bulamadı. Bunun üzerine Ebru Gür, köpeğini bulup getirene 10 bin lira para ödülü vereceğini açıkladı.
Lila isimli köpeğin beş yıldır kendileri ile birlikte olduğunu ve çocuklarının hayvanı çok sevdiğini ifade eden Ebru Gür, ''Lila ailemin bir değeriydi. Bizim için çok önemliydi. Evimizin bahçesinde kayboldu. Normalde bahçeden kaçan bir köpek değildi. Kim aldı nasıl kayboldu bilmiyoruz. Köpeğimizi getirene 10 bin lira para ödülü vereceğim. Yeter ki bulunsun. Kim aldıysa rica ediyorum. Bize getirsin. Asla şikayetçi olmayacağım'' dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.