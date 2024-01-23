Komşuda göçmen kaçakçılığı operasyonu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapmış düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde bir araç içerisinde bulunan M.H. (28) isimli şüphelinin incelenmesi sonucunda, para karşılığı yabancı uyruklu şahısları Türkiye’den bir yerden bir yere naklettiği tespit edilen A.A.H. isimli şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İllegal yollardan ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı