23 Oca 2024 - 17:25- Asayiş G:

Malatya’dan bir kaza haberi daha

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Malatya’da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya’dan bir kaza haberi daha mask
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Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu Savaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.D. idaresindeki 06 CJS 124 plakalı araç U dönüşü yaptığı esnada T.A. yönetimindeki 34 DFM 658 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada A.D. yaralandı.

İhbar üzerin bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Oca 2024 - 17:25 Malatya- Asayiş

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