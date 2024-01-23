Malatya’dan bir kaza haberi daha

Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu Savaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.D. idaresindeki 06 CJS 124 plakalı araç U dönüşü yaptığı esnada T.A. yönetimindeki 34 DFM 658 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada A.D. yaralandı.

İhbar üzerin bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı