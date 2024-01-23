Malatya’dan bir kaza haberi daha

Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu Savaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.D. idaresindeki 06 CJS 124 plakalı araç U dönüşü yaptığı esnada T.A. yönetimindeki 34 DFM 658 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada A.D. yaralandı.
İhbar üzerin bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.