Lezzetinden çok tam bir şifa deposu

Genel olarak kış ayında tahinle birlikte tercih edilen pekmezin satışları, ekim aylarında başlayıp nisan ayına kadar artıyor. Birçok üründen zorlu bir sürecin ardından elde edilen doğal bir kaynak olan tatlı lezzet pekmez, birçok kişi tarafından şifa niyeti ile tercih ediliyor. Yıllardır pekmez satıcılığı yapan Ahmet Ünlü, bu değerli ürünün geleneksel usullerle yapıldığını dile getirirken, faydalarını da saya saya bitiremedi. Pekmezin özellikle kandaki demir eksikliğine ve kansızlığa iyi geldiğini dile getiren Ünlü, “Pekmezin tahinle karışımı da aynı zamanda sofraların değişmez bir ürünü olarak Eskişehir halkı tarafından çok tutuluyor. Pekmezin tahinle karışımının yanı sıra yoğurtla da karıştırılıyor. Ondan sonra çeşitli şekillerde helva yapımı için de kullanılıyor. Tahin de aynı zamanda yine ev kadınları tarafından kurabiye, tahinli pide ve benzeri ürünler için kullanılıyor. Bundan dolayı Eskişehir’de tahin satışı diğer illere göre daha fazladır” ifadelerine yer verdi.

Üzüm pekmezinin en fazla tercih edilen çeşit olduğunu dile getiren Ahmet Ünlü, “Üzüm pekmezinin yanı sıra keçiboynuzu pekmezi de çok tüketilmektedir. Daha sonra dut pekmezi tüketiliyor. Pekmezler Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelmektedir. Keçiboynuzu pekmezi Akdeniz Bölgesi’nden, üzüm pekmezi Ege Bölgesi’nden, dut pekmezi ise Adıyaman ve Malatya yörelerinden gelmektedir. Son 3-4 senedir yeni yeni Eskişehir’de özellikle İnönü, Seyitgazi, Alpu ve yakın köylerinden pancar pekmezi üretimi başlamıştır. Pancar pekmezi de çok kalitelidir. Bu bakımdan pancar pekmezine de talep her geçen gün artmaktadır. Pekmezlerin vermiş olduğu şifalar ise saymakla bitmiyor. Özellikle pekmez, tereyağı veya zencefille karıştırılıp içildiği zaman öksürüğe ve nezleye iyi geliyor. Müşterilerimiz, son zamanlarda meydana gelen salgın hastalıklar sebebiyle daha çok pekmez tüketmeye başladılar” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı