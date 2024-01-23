Malatya’da zincirleme kaza

Kaza, 07.50 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan F.S. idaresindeki 27 AOC 110 plaka sayılı araç ile F.C. yönetimindeki 57 FE 149 plaka sayılı araç çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan araçlar K.S.G. idaresindeki 44 EM 881 plakalı araca da çarparken, kazada B.T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı