Hasar tespit karmaşası devam ediyor, binalar yıkılıyor “Ben bu ülkede adalet istiyorum artık”

6 Şubat tarihli depremlerin ardından yapılan hasar tespitlerinin ne kadar doğru olup olmadığı ile ilgili karmaşalar devam ederken sağlam binaların ise birer birer yıkıldığı iddia ediliyor. Bu iddialardan biri de Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut Sokak’ta bulunan ve Beytü Sefa Evleri için ortaya atıldı. Binalarının sağlam olmasına rağmen yıkımının gerçekleştirildiğini idda eden ev sahipleri BUSABAH’a önemli değerlendirmelerde bulundular.

Beytü Sefa Evlerinde dairesi bulunan Tuğba Poskıranlıoğlu isimli vatandaş binalarının sağlam olduğunu iddia ederek yetkililere seslendi.

“AZ İLE ORTA HASAR ARASINDA”

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerden sonra gerçekleştirilen ilk hasar tespit çalışmasında binalarına ağır hasar raporu verildiğini öne süren Poskıranlıoğlu,

“Yaşanan 6 Şubat depreminden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ekipler geldiler binanın durumuna baktılar. Hasar tespitini kolonlara çekiçlerle vurarak ve oraların fotoğraflarını alarak yaptılar, buraya ağır hasar raporu verdiler. Ben ve komşularımız binanın ağır hasarlı olduğunu düşünmeyerek Mehmet Ülker’i getirdik. Binamıza detaylı bir inceleme yaptı ve binamızın az ile orta hasar arasında olduğunu söyledi. Bülent Gönen’de de adli bilirkişi raporu alındı. Ardından Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdum. Orada bana direkt bir bilirkişi tayin edildi. Gelen bilirkişi bina da incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde buranın az ile orta hasarlı olduğu kararına varıldı. Bu durumda tabi ki doğal olarak bir üst mahkemeye gitmem gerekiyordu, Birinci İdare Mahkemesine başvuru da bulundum. Ondan sonra yapılan tespitler sonucunda tekrar bir bilirkişi atandı, bu bilirkişiler ekip halinde sabah saat 07.40’da binama geldiler. İncelemeler yapıldı ve ağır hasar raporu çıkartıldı, ben iki rapor arasında uyuşmazlıklar olduğunu ve yapılan incelemelerin sonucunun bu şekilde olmayacağını düşünerek tekrardan itirazda bulundum ve itirazım reddedildi”

şeklinde konuştu.

“BU ÜLKEDE ADALET İSTİYORUM ARTIK”

İtirazda bulunmasına rağmen kendisine bir bilirkişi atanmadığını dile getiren Poskıranlıoğlu,

“Bana tekrardan bir bilirkişi atanmadı ve bunun ardından yürütme durdurma kararı kaldırıldı. Bu arada ben Çevre, Şehirciliğin lisanslı firmalarından birini getirdim burada yapılan incelemeler alınan örnekler, karot analizi, performans testi, röntgen, zemin etüdü bunların hepsi olumlu çıktı. Ben tekrar bunu gündeme taşıdım, mahkemede dosyaya konuldu ama mahkeme bunları göz ardı etti, ‘Benim için sadece bilirkişinin gözlemleri yeterlidir’ denildi. Ben bu ülkede bilimin olmasını istiyorum sadece gözle bakıp bu binalara ağır hasar raporu verilmesini istemiyorum. Malatya’da büyük bir rant dönüyor ve bu ranta artık engel olmak istiyorum benim evlerim yıkıldı. Cuma günü gece 12’de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemine binamın ağır hasarlı olduğu bilgisi yükleniyor ve binama hemen yıkım geliyor. Bir üst mahkemeye başvurmam için 15 gün süre verildi ama bu 15 gün süre içerisinde zaten hemen ekipler geldi. Araya cumartesi, pazar girdiği için ben bir üst mahkemeye gidemedim. Şu anda binamda yıkım başladı. Binanın orta kolonlarını kesici aletlerle keserek oraları boşaltılar binaya sarsıntı verildi ama tüm bunlara rağmen şu anda binanın sadece 3’te 1’ini yıkabildiler. Benim binam sağlam ben bu ülkede adalet istiyorum ve bunu sonuna kadar götüreceğim. Ben bu ülkede bilim istiyorum, bu ülkede profesörler, bilim, deneyler var. Bunlar bu ülkede artık gündeme gelmeli. Ben bu ülkede adalet istiyorum artık”

ifadelerine yer verdi.

“MAHKEME YOLLARI KAPANMAMIŞTI”

Binada ikamet eden ev sahibi Aziz Yiğiter isimli vatandaş ise,

“Hasar tespit çalışmalarında ilk olarak binamıza ağır hasar raporu verdiler. Biz bunu mahkemeye taşıdık. İlk hasar tespit davasında binamız hafife yakın orta hasarlı olarak belirlendi mahkeme bilirkişi istedi ve yürütmeyi durdurdu. Daha sonra bölge idare mahkemesine gidildi oranın bilirkişisi yüzeysel gözle kontrol etti ve burayı ağır hasarlı olarak nitelendirdi. Biz ilk karara istinaden ümitliydik çünkü birinci mahkemenin vermiş olduğu karar hafife yakın orta hasar şeklindeydi. Böyle olunca bizde herhangi bir karot almak, analiz yaptırmak gibi işlemlere başvurmadık. Ama ikinci mahkeme kararında ağır hasar raporu çıktı. Biz bunu belgelendirmek amacı ile gözle değil teknik verilere dayanarak binamızın durumunu öğrenmek amacı ile üniversite ve Çevre, Şehirciliğin onaylı firmalarına başvurduk. Karot alındı, beton analizi yapıldı hiçbirinde sıkıntı olmadığı görüldü hatta üniversitede güçlendirme projesi dahi hazırlanmıştı. Daha sonra ikinci mahkeme buna tekrar ağır hasar raporu verdi ama mahkeme yolları kapanmamıştı, burası bir risk oluşturmuyordu kaç deprem gördü, binada risk oluşturacak bir durum yoktu”

diye konuştu.

“2 GÜNDE BİNAYI BOŞALTIN DEDİLER”

Mahkeme yolları bitmeden binanın yıkıldığını belirten Yiğiter,

“Mahkeme yolları bitirilmeden bina yıkıldı. En azından istinafa gidilip orada da son karar verildikten sonra yıkıma gidilseydi insanların mağduriyeti azalırdı diye düşünüyorum. Çünkü Malatya depremde ciddi hasar aldı sonrasında da binaların ciddi şekilde araştırılması gerekiyordu. Malatya’da bir heyet oluşturulup gerçekten araştırılsaydı sıkıntılı, ağır hasarlı olmayan binalar yıkılmazdı. Burada 36 daire vardı. Bu bina yıkıldı ama bundan sonraki süreçte Malatya’da binaların tekrardan bilinçli bir heyet tarafından kontrol edilmesi ve ağır hasarlı olmayan binaların orta hasar ise güçlendirilmesi gerekiyor. Binalar 2 günde yıkılıyor ama bir binanın yapılması 3 yıldan aşağı sürmüyor. Bize 2 günde binayı boşaltın dediler çoğu eşyalarımızı dahi alamadık. Keşke bu kadar acele edilmeseydi. Olan oldu ama hiçbir şey için geç değil Malatya’da daha yıkılacak binalar var. Ben işinde uzman kişiler tarafından hasar tespitlerinin tekrar yapılmasını talep ediyorum”

açıklamasında bulundu.