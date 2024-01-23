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Hatay’da yaşayanlar yarın dikkat

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 24 Ocak 2024 tarihinde Hatay'ın çeşitli ilçelerinde gerçekleşecek elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde. Kesinti 24 Ocak 2024, Çarşamba günü başlayacak ve sabah saat 09:00'dan akşam saat 17:30'a kadar sürecek. İşte ayrıntılar…

Hatay’da yaşayanlar yarın dikkat mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 24 Ocak 2024 tarihinde Hatay'ın çeşitli ilçelerinde gerçekleşecek elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde. Kesinti 24 Ocak 2024, Çarşamba günü başlayacak ve sabah saat 09:00'dan akşam saat 17:30'a kadar sürecek. İşte ayrıntılar…

 ANTAKYA İLÇESİ:

Etkilenecek Cadde ve Sokaklar:

E5 Karayolu, Asi 9, Cemil Meriç, İpekyolu, İbrahim Ağa, Ezel, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler 2, İlkevler 5, Esentepe 8, Bahçelievler 3, Esentepe 13, Bahçelievler 12, Bahçelievler 8, Bahçelievler 5, Bahçelievler 1, İlkevler 6, Yeşilyurt 4, Yeşilyurt 2, Bahçelievler 6, İlkevler 4, Esentepe 1, Bahçelievler 4, Esentepe 10, Bahçelievler 13, Bahçelievler 11, Esentepe 2, Yeşilyurt 1, Bahçelievler 9, Esentepe 11, 40.Ada, Alaattin, 32.Ada, 30.Ada, 28.Ada, 25.Ada, 93.Ada, M. Ali Cengiz, Alaattin 12, Hasanlı, Sadullah Gali Çiftliği-2, 5301., 1.Küme Evler, 2.Küme Evler, Merkez 5, Arpatepe, Eski, Arpatepe 4, E-5 Karayolu 30, E-5 Karayolu 10, E-5 Karayolu 32, Atatürk, E-5 Karayolu 24, Merkez 6, Merkez 7, Merkez 4, E-5 Karayolu 11, Arpatepe 2, E-5 Karayolu 8, E-5 Karayolu 35, Arpatepe 1, E-5 Karayolu 37, Merkez 8, E-5 Karayolu 39, Merkez 2, Merkez 1, E-5 Karayolu 42, Arpatepe 3, Paymar, Akpa, E5 Karayolu 3, E5 Karayolu 1, E5 Karayolu 2, Yeşilova 1, Yeşilova 17, Yeşilova 3, Yeşilova 9, Yeşilova 8, Yeşilova 7.

Kesinti Saatleri:

İlk kesinti Antakya ilçesinde 24 Ocak 2024 tarihinde 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İkinci kesinti İskenderun ilçesinde 24 Ocak 2024 tarihinde 09:30-17:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bu süre zarfında elektrik kesintisi nedeniyle etkilenebilecek bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

 

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23 Oca 2024 - 13:40 Hatay- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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