23 Oca 2024 - 13:40 - Gündem

Hatay’da yaşayanlar yarın dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 24 Ocak 2024 tarihinde Hatay'ın çeşitli ilçelerinde gerçekleşecek elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde. Kesinti 24 Ocak 2024, Çarşamba günü başlayacak ve sabah saat 09:00'dan akşam saat 17:30'a kadar sürecek. İşte ayrıntılar…