Bursa’da 25 Ocak 2024’de elektrikler kesik olacak

Bursa Gemlik Kumla Anka Çıkmağı ve Minikumla: 25 Ocak Perşembe günü saat 09:00-14:00 arasında AG tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Gemlik Adliye 4 Nolu Adliye: 25 Ocak Perşembe günü saat 12:00-14:00 arasında AG tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Gürsu İğdırköyü Çeşmeli Yukarı Beşevler Sera Selvili Çamlık Mektep Orman Çıkmağı Çalı Çıkmağı Sağlık Çıkmağı Aralık Uluçınar Aşağı Bereket Hocalı Aşağı Beşevler Zeytinlik Kerpıçlık Yalı: 25 Ocak Perşembe günü saat 08:30-13:00 arasında OG fiziki irtibat nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Gürsu Canbazlarköyü Sazlık Yolu: 25 Ocak Perşembe günü saat 08:30-13:00 arasında OG fiziki irtibat nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Gürsu Kurtuluş Şehit Cüneyt Yıldız Adnan Menderes Nenehatun: 25 Ocak Perşembe günü saat 10:00-14:00 arasında AG tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Mudanya Dedeköy 1.Dede Dedeköy 1. Dedeköy 2. Dedeköy 3. Dedeköy 4. Dedeköy 5. Dedeköy 6. Dedeköy 7. Dedeköy 8. Dedeköy 9. Dedeköy 11. Dedeköy 12. Dedeköy 13. Dedeköy 17. Dedeköy 18.: 25 Ocak Perşembe günü saat 09:00-17:00 arasında OG tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Nilüfer Odunluk Okan Erdoğan Binyücel 720 716 707 708 714 Ortak 709 Ordonat Dere Bursa Orhaneli Yolu Armağan Gerçeksı 715 717 719 Çamlıdere Oran Oltacı Ortam Orhangazi Oğuz Okur Onat Ordu Ortac Ora 1.Oya 713 Odunluk 2.Oya Ova Okçu Oyuncu Oymak Oltu Okumuş Oğuz Oduncu Orman Oylat Ozan Ocak Onur Oluk Orta Ortanca Oba Karamanlı Kükrer Kural Köker Kamer Kutlu Kare Oyali 721 Tecer Onay Kazım Karabekir: 25 Ocak Perşembe günü saat 12:15-15:30 arasında OG hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Nilüfer Gümüştepe Onarım Olgun Kent Ormanı Yolu Onbaşı Orak Orhangazi 4.İsimsiz Türker: 25 Ocak Perşembe günü saat 12:15-15:30 arasında OG hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Nilüfer Yolçatı Atatürk Selvi: 25 Ocak Perşembe günü saat 10:00-16:00 arasında AG hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Nilüfer 30 Ağustos Zafer: 25 Ocak Perşembe günü saat 09:00-13:00 arasında AG müşteri talebi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Yenişehir Barcın: 25 Ocak Perşembe günü saat 13:00-17:00 arasında OG müşteri talebi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Yenişehir Cihadıye Cihadıye Kozdere Yolu Küme Evler: 25 Ocak Perşembe günü saat 13:00-17:00 arasında OG müşteri talebi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Yenişehir Yüzüncüyıl Tabiat 16: 25 Ocak Perşembe günü saat 13:00-17:00 arasında OG müşteri talebi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Yenişehir Karaköy: 25 Ocak Perşembe günü saat 13:00-17:00 arasında OG müşteri talebi nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa Yenişehir Demirboğa: 25 Ocak Perşembe günü saat 13:00-17:00 arasında elektrik kesilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.