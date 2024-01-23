Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya bakın kaçıncı sırada

Türkiye’nin en zeki şehirleri arasında Eskişehir 1. sırada yer alırken Bingöl ise son sırada kaldı. Malatya 45. sırada yer aldı, Elazığ 59. sırada, Adıyaman 69. sırada, Sivas 41. sırada ve Kayseri 25. sırada yer aldı.

Farklı kişilerle yapılan test sonuçlarına göre hangi şehrin zeka ortalamasının kaç olduğu belirlendi. 1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı. İşte o liste…

1 Eskişehir

2 Ankara

3 İzmir

4 Muğla

5 Çanakkale

6 İstanbul

7 Kocaeli

8 Balıkesir

9 Bursa

10 Kırklareli

11 Trabzon

12 Antalya

13 Tekirdağ

14 Zonguldak

15 Yalova

16 Karaman

17 Uşak

18 Konya

19 Rize

20 Denizli

21 Bartın

22 Sakarya

23 Kırşehir

24 Kütahya

25 Kayseri

26 Edirne

27 Tunceli

28 Bolu

29 Çorum

30 Samsun

31 Karabük

32 Mersin

33 Giresun

34 Kırıkkale

35 Osmaniye

36 Aydın

37 Sinop

38 Gümüşhane

39 Afyonkarahisar

40 Burdur

41 Sivas

42 Isparta

43 Nevşehir

44 Kastamonu

45 Malatya

46 Aksaray

47 Niğde

48 Ordu

49 Gaziantep

50 Mardin

51 Kahramanmaraş

52 Diyarbakır

53 Kilis

54 Tokat

55 Manisa

56 Erzurum

57 Adana

58 Batman

59 Elazığ

60 Şırnak

61 Bayburt

62 Şanlıurfa

63 Yozgat

64 Van

65 Muş

66 Çankırı

67 Hatay

68 Ardahan

69 Adıyaman

70 Bilecik

71 Erzincan

72 Amasya

73 Iğdır

74 Düzce

75 Ağrı

76 Bitlis

77 Kars

78 Artvin

79 Hakkari

80 Siirt

81 Bingöl