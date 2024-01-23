Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya bakın kaçıncı sırada

Türkiye’nin en zeki şehirleri arasında Eskişehir 1. sırada yer alırken Bingöl ise son sırada kaldı. Malatya 45. sırada yer aldı, Elazığ 59. sırada, Adıyaman 69. sırada, Sivas 41. sırada ve Kayseri 25. sırada yer aldı.
Farklı kişilerle yapılan test sonuçlarına göre hangi şehrin zeka ortalamasının kaç olduğu belirlendi. 1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı. İşte o liste…
1 Eskişehir
2 Ankara
3 İzmir
4 Muğla
5 Çanakkale
6 İstanbul
7 Kocaeli
8 Balıkesir
9 Bursa
10 Kırklareli
11 Trabzon
12 Antalya
13 Tekirdağ
14 Zonguldak
15 Yalova
16 Karaman
17 Uşak
18 Konya
19 Rize
20 Denizli
21 Bartın
22 Sakarya
23 Kırşehir
24 Kütahya
25 Kayseri
26 Edirne
27 Tunceli
28 Bolu
29 Çorum
30 Samsun
31 Karabük
32 Mersin
33 Giresun
34 Kırıkkale
35 Osmaniye
36 Aydın
37 Sinop
38 Gümüşhane
39 Afyonkarahisar
40 Burdur
41 Sivas
42 Isparta
43 Nevşehir
44 Kastamonu
45 Malatya
46 Aksaray
47 Niğde
48 Ordu
49 Gaziantep
50 Mardin
51 Kahramanmaraş
52 Diyarbakır
53 Kilis
54 Tokat
55 Manisa
56 Erzurum
57 Adana
58 Batman
59 Elazığ
60 Şırnak
61 Bayburt
62 Şanlıurfa
63 Yozgat
64 Van
65 Muş
66 Çankırı
67 Hatay
68 Ardahan
69 Adıyaman
70 Bilecik
71 Erzincan
72 Amasya
73 Iğdır
74 Düzce
75 Ağrı
76 Bitlis
77 Kars
78 Artvin
79 Hakkari
80 Siirt
81 Bingöl
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.