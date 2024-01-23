Ramazan ayı ne zaman başlayacak ilk oruç ne zaman? 

2024 Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahur, 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece gerçekleştirilecek. Ramazan ayının son günü olan arefe günü Nisan ayının 9. gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan'da başlayacak ve Nisan ayının 10-11-12. günleri olarak belirlendi.12 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

Ayrıca, 2024 yılı dini günler takvimine göre önemli tarihler şunlar:

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

Ramazan ayı, İslam kültüründe büyük bir öneme sahip. Bu ay, manevi güzelliklerin paylaşıldığı, yardımlaşmanın ön plana çıktığı, hoşgörünün yayıldığı ve huzurun derinden hissedildiği bir zaman dilimi. Maddi ve manevi olarak zenginleşmenin ve toplumsal dayanışmanın arttığı bu ay, Müslümanlar için bir rahmet, mağfiret ve kurtuluş fırsatı olarak kabul edilir. Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir ay bu nedenle Kur'an okuma ve ibadetlerin artırılması da önemli.

Kaynak: Haber Merkezi