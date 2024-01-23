Tunceli ve Bingöl’ün dikkatine Bu ilçeleri etkileyecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl ve Tunceli’de 24 Ocak 2024 Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylı bilgiler açıklandı. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar.

KİĞI:

Elektrik kesintisi tarihi: 24.01.2024

Başlama saati: 09:00

Bitiş saati: 16:00

Etkilenen bölgeler: Batıayaz Köyü Kullan Mezra, Batıayaz Köyü Merkez Mevkii, Yukarıserinyer Köyü, Zeynelli Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Güneşlik Köyü Merkez Mevkii, Bilekkaya Köyü Merkez Mevkii, Güneşlik Köyü Çaylıca Mezra, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Günlük Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Eyüphan Mezra, Korlu Köyü Göl Mezra, Korlu Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Düğünlü Mezra, Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Çonak Mahallesi, Güneşlik Köyü Başparmak Mezra

Bu kesintiler planlı bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olup, belirtilen sürelerde elektrik verilmeyecek. Vatandaşların bu süre zarfında gerekli önlemleri almaları önemli. Elektrik kesintisi süreleri ve etkilenen bölgeler ilgili elektrik dağıtım şirketinden doğrulandığı gibi değişebilir.

Tunceli'de 24 Ocak 2024 Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde:

PÜLÜMÜR İLÇESİ:

Elektrik kesintisi tarihi: 24.01.2024

Başlama saati: 09:00

Bitiş saati: 17:00

Etkilenen bölgeler: Merkez Mahallesi, Ecevit Mahallesi, Meydanlar Mahallesi

MERKEZ İLÇESİ:

Elektrik kesintisi süresi: 6 saat

Başlama saati: 10:00

Bitiş saati: 16:00

Etkilenen bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi, Babaocağı Köyü, Pınar Köyü, Çalkıran Köyü, Diyap Ağa Mahallesi, Kardelen Köyü, Fikripaşa Mahallesi, Dalören Köyü, Taşıtlı Köyü, Geyiksuyu Köyü, Beşelma Köyü, Uzundal Köyü, Düzpelit Köyü, Okurlar Köyü, AltınYüzük Köyü, Karşılar Köyü, Dilek Köyü, Sarıtaş Köyü, Yüceldi Köyü, Sarısalık Köyü, Balkaynar Köyü Seyit Memetler Mezra, Balkaynar Köyü Balolar Mezra, Atadoğdu Köyü, Halıtpınar Köyü, Alancık Köyü Yoğun Toprak Mezra, Çağlarca Köyü Üzümlü Mezra, Çağlarca Köyü, Doğan Köyü, Ulukale Köyü, Toratlı Köyü, Bozağaç Köyü, Bulgurtepe Köyü, İn Köyü, Altınçevre Köyü, Kalecik Köyü, Yenidoğdu Köyü, Çaytaşı Köyü, Köprübaşı Mahallesi, Alancık Köyü, Karaca Köyü, Karaoğlan Köyü, Yeni Mahallesi, Beşelma Köyü Darıkolu Mezra, Pulur Mahallesi, Çağlarca Köyü Hopağaç Mezra, Yemişdere Köyü, Akpınar Köyü Kuzuluk Mezra, Çağlarca Köyü Erenler Mezra, Akpınar Köyü, Karaçavuş Köyü, Boydaş Köyü, Türktaner Köyü, Kavuktepe Köyü, Geçimli Köyü, Dervişcemal Köyü, Buzlupınar Köyü, Çığırli Köyü, Bilgeç Köyü, Akdemir Köyü, Payamdüzü Köyü, Kavuktepe Köyü Yorganlı Mezra, Kuşluca Köyü

MERKEZ İLÇESİ (EK KESİNTİ)

Elektrik kesintisi süresi: 4 saat 1 dakika

Başlama saati: 10:00

Bitiş saati: 14:01

Etkilenen bölgeler: Atatürk Mahallesi, Taht Köyü, Aktuluk Mahallesi

Bu kesintiler planlı bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olup, belirtilen sürelerde elektrik verilmeyecek. Vatandaşların bu süre zarfında gerekli önlemleri almaları önemli.