Komşuda perşembe günü zor olacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elâzığ’da 25 Ocak 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar…
Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte ayrıntılar…
ELAZIĞ- MERKEZ:
Elektrik kesintisi tarihi: 25.01.2024
Başlama saati: 09:00
Bitiş saati: 16:00
Etkilenen bölgeler: Işıkyolu Köyü - Işıkyolu
ELAZIĞ - MERKEZ:
Elektrik kesintisi tarihi: 25.01.2024
Başlama saati: 10:00
Bitiş saati: 15:00
Etkilenen bölgeler: Hoşköy Köyü - Hoşköy
ELAZIĞ - KOVANCILAR:
Elektrik kesintisi tarihi: 25.01.2024
Başlama saati: 10:00
Bitiş saati: 16:00
Kesinti sebebi: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen bölgeler: Karsan Köyü, Karşıkonak Köyü, Ortadurak Köyü, Demirci Köyü, Karayusuf Köyü, Nişankaya Köyü, Yenidam Köyü, Değirmen Taşı Köyü, Değirmen Taşı Köyü Yünlüce Mezra, Bağgülü Köyü
ELAZIĞ - PALU:
Elektrik kesintisi tarihi: 25.01.2024
Başlama saati: 11:00
Bitiş saati: 15:00
Etkilenen bölgeler: Gökdere Köyü, Köklüce Köyü, Kırkbulak Köyü, Kırkbulak Köyü Payamli Mezra, Bölükelma Köyü, Beydoğan Köyü, Akbulut Köyü Gümüşlü Mezra, Akbulut Köyü, Gemtepe Köyü, Atik Köyü, Büyükkaltı Köyü, Küçükkaltı Köyü, Gökdere Köyü Sivrikaya Mezra, Köklüce Köyü Dol Küçük Mezrasi Mezra, Gökdere Köyü Akdemir Mezra.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.