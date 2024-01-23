23 Oca 2024 - 12:00- Gündem

Bu annenin çığlığı yetkililere

Malatya'da meydana gelen depremin ardından konteynerde yaşam mücadelesi veren 5 çocuk annesi bir kadın, yaşadığı zorlukları ve yetkililere seslenişini BUSABAH Medya’ya anlattı. Anne Gülcan Çınar, yaşadığı zorluklar karşısında duyarsız kalan yetkililere seslenerek, “Bugün beni anlamayan yarın öbür gün oy için kapımı çalmasınlar. Benim halimde anlayacak insan benim yanıma gelsin. Ben bir anneyim, bu şartlar altında 5 kız çocuklu bir anne olmak çok zor” dedi.