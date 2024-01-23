- Gündem

Eskişehir’de elektrik kesintisi yaşanacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 24 Ocak 2024 Çarşamba günü Eskişehir'de yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle elektriksiz kalacak ilçeler ve mahallelerin güncel tam listesi şu şekilde:

Eskişehir’de elektrik kesintisi yaşanacak mask
Eskişehir’de elektrik kesintisi yaşanacak
Eskişehir’de elektrik kesintisi yaşanacak
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 24 Ocak 2024 Çarşamba günü Eskişehir'de yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle elektriksiz kalacak ilçeler ve mahallelerin güncel tam listesi şu şekilde:

TEPEBAŞI

Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 8 saat

Etkilenen ilçe belediyesi: Tepebaşı

Etkilenen bölgeler: Merkez  Fevziçakmak: Arısoylu Sokak .

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00

ODUNPAZARI

Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 8 saat

Etkilenen ilçe belediyesi: Odunpazarı

Etkilenen bölgeler: Merkez – Harmandalı: Ankara Çevre Yolu Bulvar, Harmandalı Sokak; Merkez – Yahnikapan: Ankara Çevre Yolu Bulvar, Yahnikapan Sokak.

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00

ALPU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 8 saat

Etkilenen ilçe belediyesi: Alpu

Etkilenen bölgeler: Merkez  Işıkören: Işıkören Sokak .

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00

MAHMUDİYE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 8 saat

Etkilenen ilçe belediyesi: Mahmudiye

Etkilenen bölgeler: Merkez – Akyurt: Akyurt Sokak; Merkez – Fahrîye: Fahrîye Sokak; Merkez – Tokathan: Tokathan Sokak.

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00

TEPEBAŞI

Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 6 saat

Etkilenen ilçe belediyesi: Tepebaşı

Etkilenen bölgeler: Merkez – Şirintepe: Acarsoy Sokak, Atasayar Sokak, Atilgan Sokak, Cantas Sokak, Çavuşlar Sokak, Çiftlik Sokak, Erbaran Sokak, Erözkan Sokak, Gençay Sokak, Girneliler Sokak, İskan Sokak, Kardeş Sokak, Kayacı Sokak, Kibar Sokak, Koçtürk Sokak, Kültürler Sokak, Mutlular Sokak, Şanser Sokak, Şenova Sokak, Taşdelen Sokak, Üçer Sokak, Yaylapınar Sokak, Yetik Sokak, Yılmazalp Sokak, Yolcuer Sokak.

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 15:00.

# Elektrik kesintisi, eskişehir elektrik kesintisi, Eskişehir, son dakika, son dakika eskişehir, son dakika elektrik kesintisi

23 Oca 2024 - 11:58 Eskişehir- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL