23 Oca 2024 - 11:58 - Gündem

Eskişehir’de elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 24 Ocak 2024 Çarşamba günü Eskişehir'de yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle elektriksiz kalacak ilçeler ve mahallelerin güncel tam listesi şu şekilde: