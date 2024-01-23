Eskişehir’de elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 24 Ocak 2024 Çarşamba günü Eskişehir'de yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle elektriksiz kalacak ilçeler ve mahallelerin güncel tam listesi şu şekilde:
TEPEBAŞI
Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 8 saat
Etkilenen ilçe belediyesi: Tepebaşı
Etkilenen bölgeler: Merkez Fevziçakmak: Arısoylu Sokak .
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00
ODUNPAZARI
Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 8 saat
Etkilenen ilçe belediyesi: Odunpazarı
Etkilenen bölgeler: Merkez – Harmandalı: Ankara Çevre Yolu Bulvar, Harmandalı Sokak; Merkez – Yahnikapan: Ankara Çevre Yolu Bulvar, Yahnikapan Sokak.
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00
ALPU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 8 saat
Etkilenen ilçe belediyesi: Alpu
Etkilenen bölgeler: Merkez Işıkören: Işıkören Sokak .
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00
MAHMUDİYE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 8 saat
Etkilenen ilçe belediyesi: Mahmudiye
Etkilenen bölgeler: Merkez – Akyurt: Akyurt Sokak; Merkez – Fahrîye: Fahrîye Sokak; Merkez – Tokathan: Tokathan Sokak.
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00
TEPEBAŞI
Elektrik kesintisinin tahmini süresi: 6 saat
Etkilenen ilçe belediyesi: Tepebaşı
Etkilenen bölgeler: Merkez – Şirintepe: Acarsoy Sokak, Atasayar Sokak, Atilgan Sokak, Cantas Sokak, Çavuşlar Sokak, Çiftlik Sokak, Erbaran Sokak, Erözkan Sokak, Gençay Sokak, Girneliler Sokak, İskan Sokak, Kardeş Sokak, Kayacı Sokak, Kibar Sokak, Koçtürk Sokak, Kültürler Sokak, Mutlular Sokak, Şanser Sokak, Şenova Sokak, Taşdelen Sokak, Üçer Sokak, Yaylapınar Sokak, Yetik Sokak, Yılmazalp Sokak, Yolcuer Sokak.
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 15:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.