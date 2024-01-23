Malatyalılar bulguru seviyor

Malatya’da vatandaşların özellikle değirmen bulgurunu daha çok tercih ettiğini belirten esnaf Harun Kaya, fabrika bulgurunun tadının da lezzetinin de değirmen bulgurunun yerini tutmadığını belirtti. Alıcısı olmadığı için fabrika bulguru yerine değirmen bulguru sattığını kaydeden esnaf Kaya, “Ben fabrika bulguru satmıyorum çünkü gideri yok, satılmıyor ama değirmen bulgurunu buradan İstanbul, Ankara ve İzmir’e kadar kargo ile gönderebiliyoruz. Oralarda da bulgur var ama vatandaş değirmen bulguru istiyor” dedi.

Bulgurun, Malatyalıların hayatındaki yerinin çok farklı olduğunu vurgu yapan esnaf Kaya, Malatya dışında başka illerde kolay kolay bulunamayacak bulgur türleri olduğunun da altını çizdi.

“MALATYA’YA HAS BİR BULGUR ÇEŞİDİDİR”

Köftelik yarma bulgurunun sadece Malatya’ya has bir bulgur çeşidi olduğunu söyleyen esnaf Harun Kaya, “Köftelik yarma bulguru sadece Malatya’ya has bir bulgur çeşididir. Yöresel kiraz yapraklı sarma yemeğimiz köftelik yarma bulgurundan yapılır. Başka bulgur çeşitlerinden de yapılabiliyor ama köftelik yarma bulguru ile yapılınca çok farklı bir lezzeti oluyor. Mesela eskiden orta bulgura un karıştırıp yaparlardı. Şimdi unlu hazırı var hemen yapıp, çıkıyorsun daha lezzetli oluyor” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR YÜKSELDİ”

Bulgur çeşitleri hakkında bilgi veren esnaf Kaya, “Şu anda ortalama 5-6 çeşit bulgurumuz var. Esmer çiğköftelik bulgur, köftelik yarma, çorbalık yarma (gendime), pilavlık bulgurumuz olmazsa olmaz, orta bulgur genellikle kısır ve köfte yapımında kullanılır, en ince bulgur türü de simit bulgurudur, bu da esmer çiğköftelik bulgurun beyazıdır bir de irinti bulgurumuz var o da Akçadağ yöresinin bir lezzeti olan Akçadağ pilavının yapımında kullanılır. Pilavlık bulgurun biraz daha irisi. İri olunca daha lezzetli oluyor. Her yöre yapmıyor ama bazı yöreler irinti bulguruna daha yoğunluk veriyor. Piyasa ortalama bulgur fiyatları 24 TL ile 26 TL arasında. Yılbaşından sonra fiyatlar yükseldi ama ben biraz daha vatandaşın alması için 22 liradan satıyorum” ifadelerine yer verdi.

“BİRAZ DAHA ESMER OLUR”

Şu an en çok pilavlık baş bulgurun tercih edildiğini kaydeden esnaf Kaya, “Köftelik yarma bulgurunın satışı özellikle kiraz yaprakları çıktığı zaman çok oluyor ama genelde pilavlık bulgur satılıyor ondan sonra orta bulgur gelir, üçüncü sırada da köftelik yarma bulguru gelir. Simit bulguru çok fazla tercih edilmiyor ama en çok gideri olan baş bulgurdur. Bizim sattığımız bulgurlar hep değirmen bulguru. Bir bulgurun değirmen mi yoksa fabrika bulguru olduğunu anlamanın yolu; fabrika bulguru biraz daha sarı ve kristal gibi olur, ama değirmen bulguru biraz daha esmer olur” diye konuştu.

“VATANDAŞ DEĞİRMEN BULGURU İSTİYOR”

Vatandaşların değirmen bulgurunu daha çok tercih ettiğini söyleyen esnaf Kaya, “Deprem zamanı dağıtılan yardım kolilerindeki bulgurların yüzde 99’u fabrika bulguruydu, çoğu kişi onu dolmaların içine koyarak kullanıp bitirdi. Pilav yapıp da onu yemedi. Fabrika bulgurunun tadı da lezzeti de değirmen bulgurunun yerini tutmaz. Ben fabrika bulguru satmıyorum çünkü gideri yok, satılmıyor ama değirmen bulgurunu buradan İstanbul, Ankara ve İzmir’e kadar kargo ile gönderebiliyoruz. Oralarda da bulgur var ama vatandaş değirmen bulguru istiyor” açıklamasında bulundu.