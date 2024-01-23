Çiçek’ten rahatlatan açıklama

Kuraklık Türkiye ve dünya için bilinen bir gerçek olsa da son zamanlarda yurt geneli ve Malatya’da devam eden yağışlar kuraklık riskini bir nebze azaltıp azaltmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Ziraat Odaları Mühendisi (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, önemli açıklamalarda bulundu.

Kuraklığın kamuoyunda bilinenin farklı bir teknik terimi olduğunu kaydeden ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, kuraklığın meydana geliş şekli itibari ile farklılık arz ettiğini belirtti.

“CİDDİ ANLAMDA DEĞİŞTİ”

Kuraklığın birçok çeşidi olduğunu söyleyen Fevzi Çiçek,

“Kuraklığın tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklık, meteorolojik kuraklık ve bunun bir veya birkaçının birlikte cereyan etmesi ile ortaya çıkan sosyo-ekonomik kuraklık dediğimiz çeşitleri var. Kuraklık deyince kamuoyunun aklına genellikle tarımsal kuraklık geliyor. Bu da yağışlarla ilintileniyor. İçerisinde bulunduğumuz dönem itibari ile meteoroloji tarafından aralık ayı özellikle uzun yıllar ortalamasına göre en sıcak geçen ay olarak tarif ediliyor. Biz sonbaharda olması gereken mevsim olaylarına yakın bir yağış aldık bu anlamda tarımsal olarak şu an için bir kuraklıktan söz etmemiz mümkün değil. Ancak kar yağışlarının olmaması önümüzdeki süreçlerde yer altı sularının beslenmesi açısından çok önemli. Kar yağışları olmadığı durumda yer altı sularımız beslenmeyeceği için ilkbahar döneminde özellikle su kaynaklarında azalma endişesi ortaya çıkacak bu da hidrolojik kuraklığı ortaya çıkartır. Bölgemiz itibari ile baktığımızda ise biz genellikle yağışları ilkbahar yani mart-nisan döneminde alırız. O yüzden özellikle iklim değişikliği ile beraber son 10-15 yılda bu yağış rejimleri ciddi anlamda değişti. Dolayısıyla daha önce aralık-ocak ve şubat ayında almış olduğumuz kar yağışları biraz daha ötelendi geçen yıl yaşadığımız gibi şubat ayına kaydı. Bu anlamda meteorolojinin de tahminlerini takip etmek lazım ancak bizim bölgemizde mart ve nisan ayındaki yağışları görmeden kuraklıktan bahsetmek şu an için erken olur”

şeklinde konuştu.

“KURAKLIK RİSKİ GÖZÜKMÜYOR”

Son yıllarda yağış rejimlerinde ciddi bir değişikliğin söz konusu olduğunu dile getiren Çiçek,

“İklim değişikliği ile beraber uzun yıllar ortalamasına baktığımızda göreceli bir şekilde yağış rejimlerinde ciddi bir değişiklik söz konusu. Bu yağış rejimleri bazen sel felaketleri ile zamansız ve ani yağışlarla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla birçok dönemde faydalı yağış yerine bir nevi erozyona sebebiyet veren yani insanlar açısından felaket ve doğal afetlere sebebiyet veren yağışlar şekline dönüşüyor. İklim değişikliği ciddi anlamda son yıllarda gerek dünya genelinde gerekse de ülkemizdeki etkilerini ortaya koyuyor. Şu an için ciddi anlamda bizim bölgemizde olsun Türkiye genelinde olsun kar yağışlarında ciddi bir azalma var bu da önümüzdeki dönemlerde su kaynaklarında bir azalma olabileceği yönünde endişe yaratıyor. Yine meteorolojik olarak kar yağışının olmaması da bir kuraklık ama ilkbahar döneminde yağmur yağışları tarımsal kuraklığı bir nebze ortadan kaldırmış olacak ama genel olarak baktığımızda içinde bulunduğumuz dönemde her ne kadar kar yağışları olmamış olsa da sıcaklık yüksek olmuş olsa da şu ana kadar tarımsal açıdan ciddi bir kuraklık riski gözükmüyor. ilkbahar dönemindeki yağışları beklememiz gerekiyor”

ifadelerine yer verdi.

“ŞU AN STOKLAMA DÖNEMİNDE”

Barajlardaki doluluk oranı hakkında da bilgi veren Çiçek,

“Türkiye genelinde barajlardaki doluluk oranları normal mevsimsel, bölge bölge değişmekle beraber mevsimsel olarak olması gereken civarlarında gözüküyor. Yalnız ilkbahar yağışları ve birçok bölgedeki kar yağışlarının erimesi ile beraber yer altı sularının harekete geçmesi ile gerek tarımsal amaçlı gerekse de diğer amaçlı kullanılan baraj ve göletlerdeki su seviyeleri farklı dönemlerde değişiklik gösteriyor. Çünkü özellikle tarımsal anlamda kullanılan baraj ve göletler yaz döneminde tamamen kullanıldı, kapasitesi doğrultusunda şu an tekrar stoklama döneminde. Ocak ayında olduğumuz için şubat ve mart ayında hatta nisan ayında yağacak yağışlar barajlarımızın doluluk oranlarını ciddi anlamda değiştirecektir. Şu an için olması gereken normal seviyesinde. Biz genellikle Malatya için söylediğimizde tarımsal amaçlı kullanılan baraj ve göletlerimiz şubat ve mart aylarında hızlı bir şekilde doluluk oranlarına ulaşıyor, mayıs ayının sonuna doğru sulama sezonu başladığı için tekrar kullanımına başlayıp eylül ayında tekrar bir azalma söz konusu oluyor. Enerji amaçlı kullanılan Karakaya Barajı gibi yerlerde de şu an için bir düşüş söz konusu ama bu yine mevsim normalleri içerisinde diye düşünüyorum”

dedi.

“ENDİŞELERİMİZ VAR”

Ocak ve şubat döneminde yağan yağışların sadece yer altı sularını beslediğine dikkat çeken Çiçek,

“Şu an için bitkiler fizyolojik olarak durgun dönemde. Bu dönemde yağan yağışlar sadece yer altı suları ya da normal mevsimsel yağışları getirir toprakların doygunluk oranını artırır, bitkiler açısında çok bir etkisi yoktur. Burada bizi ilgilendiren asıl şey mevsimin olması gerekenden sıcak gitmesi nedeni ile bitkiler fizyolojik olarak tam anlamıyla kış uykusuna yatamadılar. Dolayısıyla ani sıcaklık düşüşleri ile beraberde zirai dona maruz kalmaları gibi endişelerimiz var. Onun dışında şu anda yağan yağmurlar çok ciddi bir anlam ifade etmiyor. Biz özellikle sonbahar yağışlarını ekim ve kasım ayında çok önemseriz çünkü kıraç alanlarda kışlık ekimler için yine çok yıllık bitkilerde de bir sonraki yılın meyve gözlerini oluşturması açısından önemlidir. Toprağın nemlenmesi ve tohum yatağı oluşturulması açısından embriyo harekete geçtikten sonra o kuraklık riskini atlattıktan sonra bitki fizyolojik olarak uykuya dalınca şubat ve mart ayını bekler ve o dönemdeki yağışları takip etmeye başlarız”

diye konuştu.

Yağmurların yer altı suyuna kar kadar etkisi olmadığını söyleyen Çiçek,

“Yağmurların yer altı sularına mutlaka etkisi var ama kar kadar değil. Özellikle iklim değişiklikleri ile beraber yağış rejimleri değişti. Ani ve şiddetli yağışlar meydana geldi. Ani yağışlarda toprak tarafından emilmediği için yüzey akışına sebebiyet veriyor dolayısıyla birçok bölgede toprak yüzeyi de bitki örtüsü ile kaplı değil çıplaksa çok ciddi erozyonlara sebebiyet veriyor”

şeklinde konuştu.

“YAĞIŞ DÜŞÜKLÜĞÜ SÖZ KONUSU”

Son olarak Türkiye’nin kuraklıkla ilgili eylem planı hakkında bilgi veren Çiçek,

“Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı sekreteryasında bütün yerel yönetimlerin ilgili kurum, kuruluşların sadece tarımsal amaçlı kullanılan sular değil evsel amaçlı, sanayi amaçlı kullanılan sular içinde her 5 yılda bir hazırlanan 5 yıllık tarımsal kuraklık strateji eylem planı adı altında bir planı söz konusu. Bu her ilde var koordineli bir şekilde yapılmakta özellikle büyük sularda Devlet Su işleri küçük sularda büyükşehir, büyükşehir olmayan yerlerde de il özel dairesi sorumlu. Bunların su kullanım planlaması, ekim nöbetlerinin, ürünlerin belirlenmesi, su kısıtı olan yıllarda özellikle suya çok ihtiyacı bulunan bitkilerin ekilmemesi kısıtlanması gibi uygulamaları ve su tasarrufuna yönelik eylemleri uygulamaları var. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Eğer sorun kronikse biz ona çok alışıyoruz ve onu sorun olarak görmüyoruz ne zaman ki sorun akut şekline dönüştü insan hayatını çok ciddi olumsuz etkiledi o zaman sorun olarak görüyoruz. Malatya bölgesinde 2008 yılında çok ciddi bir kuraklık yaşadık, 2014 yılında da bir kuraklık yaşadık, 2018 ve 2019 sezonunda kuraklık yaşadık yine önümüzdeki süreçte, periyoda baktığımızda her 5 yılda bir şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kalıyoruz. Ne zaman ki bu kuraklıkla karşılaşırsak ‘Eyvah kuraklık var’ şeklinde bir endişe ediyoruz oysa şunu kabul etmemiz lazım biz yıllar itibari ile kıyasladığımızda bölgemizde ciddi anlamda bir yağış düşüklüğü söz konusu. Yağış rejimine bağlı olarak mevsimsel bir değişim söz konusu. Biz zaten coğrafya olarak da yarı kurak bir periyotta yaşıyoruz, dolayısıyla her geçen gün biraz daha kuraklığa doğru yaklaşıyoruz son 40 yılın yağış ortalamasına baktığımızda metrekareye 388 kilogram yağış düşerken son 10 yılda metrekareye düşen yağış miktarı 330 kilogram civarında yani bu da son 10-15 yıldır metrekarede yaklaşık 40-50 kilogram yağış kaybettiğimizi gösteriyor”

açıklamasında bulundu.