23 Oca 2024 - 11:19 - Eğitim

YKS öğrencilerine önemli yarıyıl tavsiyesi

Yarıyıl tatilinde hem ders çalışılması hem de dinlenilmesi gerektiğini kaydeden Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, her şeyin dengesinin kurulup yerine ve zamanına göre hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Özcan, “Ders zamanı ders çalışılmalı, sosyal aktivite zamanı sosyal aktivite yapılmalı. Öğrencilerimiz bu şekilde bir planlama yaparlarsa en azından kendilerine de zaman ayırmış olurlar, konularına da çalışıp, eksiklerini kapatmış olurlar” dedi.