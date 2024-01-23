YKS öğrencilerine önemli yarıyıl tavsiyesi

YKS sınavına girecek olan öğrencilerin yarıyıl tatilinde nasıl bir çalışma yolu izlemesi gerektiği hakkında BUSABAH’a konuşan Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan öğrencilere önemli tavsiye ve önerilerde bulundu.
12. sınıf ve mezun öğrencilerin yarıyıl tatilinde öncelikle eksiklerini tespit etmeleri gerektiğini vurgulayan Özcan, öğrencilerin konu analizi ve düzenli bir program yapmaları gerektiğinin altını çizdi.
“BÜYÜK BİR AVANTAJ”
“Bu tatil sürecinde bir çalışma programı uyarlamaları gerekiyor” diyen Özcan, sözlerin şu şekilde devam etti:
“Eksik konularını ve eksik derslerini not almaları ve sonra da bu eksik olan konularını tamamlaması ve konu analizini çok iyi yapması gerekiyor. Ders çalışırken öğrencilerimiz özellikle 12. sınıf öğrencilerimiz uyku problemi yaşıyordu. Sabah okul olduğu için gece geç saatlere kadar ders çalışamıyorlardı. 12. sınıf öğrencilerimiz için bu şubat tatilinin çok verimli geçmesi gerekiyor özelikle okulun olmaması öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Burada öğrencilerimiz kendilerine uygun bir program yaparak konu eksikliklerini tamamlamaları gerekiyor. Bizim 2 aşamalı bir sınavımız var biri Temel Yeterlilik Testi (TYT) diğeri Alan Yeterlilik Testi (AYT). Öğrencilerimiz özellikle şubat tatili sürecinde TYT konularını analiz edip durum tespiti yapıp TYT konularındaki eksikliklerini gidermesi gerekiyor. Örneğin sayısal bir öğrenci TYT sınavında fen bilimleri derslerindeki konularını bitirmeleri gerekiyor bu çok önemli. Şubat tatili sayısal öğrencilerimiz için fen bilimleri kısmında açığı kapatmak için büyük bir olanak. Eşit ağırlık öğrencilerimizin en çok geometride sıkıntı yaşadığını gördük bu şubat tatilinde eşit ağırlık öğrencilerimiz de geometri açığını kapatabilirler.”
“GÜNÜN VERİMLİ SAATLERİNİ SEÇMESİ GEREKİYOR”
Öğrencilerin şubat tatilinde deneme çözebileceklerini de belirten Özcan,
“Tatil sürecinde özellikle bir alan branş denemesi çözmeye başlasınlar. Branş ve alan denemelerinde bir gün Türkçe çözsünler, bir gün Matematik, sayısal öğrencisi ise Fen, eşit ağırlık öğrencisi ise Sosyal çözsün bu şekilde günlük bir deneme çözerek tatil programlarına başlayabilirler. Denemelerden sonra kesinlikle konu analizlerinin yapılması gerekiyor. Öğrencilerin hangi konuda eksiklikleri olduğunu ya da hangi soruları yapamadıklarını belirlesinler. Burada öğrencilerimizin günün verimli saatlerini seçmesi gerekiyor. Günün verimli saatlerinde ikinci aşama dediğimiz AYT çalışılır. Öğrencilerimiz özellikle sabah AYT çalışsın akşam saatlerinde TYT çalışabilirler. Çünkü sabah zihin daha aktif oluyor, algılama kavrama kapasiteleri daha açık olduğu için öğrencilerimiz sabah saatlerinde AYT öğleden sonraki süreçlerde TYT çalışabilirler. Tabi burada öğrencilerimizin yapması gereken önemli noktalardan biri de 15 tatile kadar olan süreçteki denemelerini bir çıkarsınlar, hangi konuları yapamamışlar, hangi konularda zorlanmışlar ya da hangi soruları çözememişler bunların bir durum tespitini yapsınlar. Bu zamana kadar olan denemelerini çıkarıp orada bir analiz yapmaları gerekiyor”
ifadelerine yer verdi.
“PROBLEM KAMPINA GİREBİLİRLER”
Tatil sürecinde soru çözmenin önemine de değinen Özcan,
“Burada özelikle öğrencilerimizin paragraf ve problem çözmeleri kesinlikle çok önemli. Çünkü Türkçe soruları uzun paragraf, uğraştırıcı ve yeni nesil sorulardan gelmektedir. Öğrencilerimizin bu sorulara aşina olabilmesi için günlük 20 paragraf veyahut Türkçede branş denemesi çözdükten sonra son 5 yılın çıkmış ALES, DGS, KPSS Türkçe sorularını çözmeleri gerekiyor. Çünkü Türkçe testi okuduğunu anlama, anladığını yorumlama sınavıdır. Öğrencilerimiz Türkçede uzun paragraf sorularında zorlandıkları için en azından bu şubat tatilinde 2 haftalık süreçte öğrencilerimiz Türkçe sorularını en azından çıkmış son 5 yılın ALES ve DGS sorularını çözerek biraz daha çözme pratiği kazanırlar. TYT matematikte de en çok zorlanılan konu problemlerdir. Öğrencilerimiz bu iki haftalık süreçte kendilerini bir problem kampına alsınlar yani bir nevi bir kampa girsinler. Problemleri başlık başlık kendilerine bölsünler bir gün sayı problemleri ertesi gün yaş problemleri diğer gün işçi problemleri gibi her güne bir problem vererek problem kampına girebilirler. TYT matematiğinin ana konusu en çok çıkan konu problemlerdir. Tabi burada eşit ağırlık öğrencilerinin gözünden kaçırdığı bir derste edebiyattır çünkü eşit ağırlık öğrencileri edebiyat dersine genelde 2. dönemde başlıyor. Bu büyük bir yanlıştır şu ana kadar edebiyat çalışmayan eşit ağırlık öğrencilerimizin bu 15 tatil sürecinde kesinlikle edebiyat çalışmaları gerekiyor. En azından edebiyat konularını bir analiz etmeleri gerekiyor, hangi konulardan kaç soru çıkıyor, bu gibi konuları analiz edip ona uygun bir çalışma programı yapabilirler”
diye konuştu.
“YÜZDE 60’ININ AYT OLDUĞUNU UNUTMASINLAR”
YKS sınavına girecek öğrencilere MEB kitaplarını bakmaları yönünde de bir tavsiyede bulunan Özcan,
“Öğrencilerimize önerebileceğim bir yöntem de MEB kitaplarını bir analiz etsinler. Milli Eğitim Bakanlığının ders müfredat kitaplarını ve konuları bir analiz etsinler, en azından bir göz aşinalığı olsun, oradan da çalışırlarsa konularını daha verimli olur. Tabi ki burada öğrencilerimiz özellikle tatilin 2. haftasında bir TYT denemesi yapabilirler. Özellikle tatilin son cumartesi ya da pazar günü bir deneme yapabilirler. Bu tatil sürecinde öğrencilerimiz özellikle TYT eksikliklerini kapatıp AYT konularına yoğunlaşmaları gerekiyor. Öğrencilerimiz, ‘Ben tatilde TYT’yi bitireyim ikinci dönem AYT’ye başlayayım’ demesinler ikisini orantılı bir şekilde dengede götürsünler. Çünkü TYT’nin yüzde 40’ı, AYT’nin yüzde 60’ı alınıyor. TYT de eksikliklerini kapatsınlar. Örnek veriyorum günde 2 TYT dersi, bir de AYT dersi çalışabilirler. Bu sınavın yüzde 60’ının AYT olduğunu unutmasınlar, şubat tatilinde özellikle 11. sınıf konularını temizlemeleri gerekiyor. Sayısalcılar matematik, fizik, kimya, biyoloji; eşit ağırlık öğrencileri de matematik, tarih, coğrafya ve geometri konularında eksiklerini kapatmalarını gerekiyor. Tabi bu mezun öğrencilerimiz içinde geçerli. Mezun öğrencilerimizde bu sürece kadar olan kısımda TYT’ de 9. sınıf konularını kesinlikle temizlemeleri gerekiyor. Eksik olan konuların üstlerine gidip açıklarını kapatmaları gerekiyor. Mezun öğrencilerimiz AYT’ye çalışırken yine 11. sınıf konularını bitirmelerini gerekiyor. 2. dönemde 12. sınıf konularını görecekleri için ya da o konulara aşina olacakları için öğrencilerimizin bu şubat tatiline gelen sürece kadar eylül ayından, ocak ayına kadar olan kısımda tüm konu eksiklerini kapatıp kendilerine uygun bir program yapıp, sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışmaları gerekiyor”
söyleminde bulundu.
“UYKU DÜZENLERİNE DİKKAT ETSİNLER”
Tatil sürecinde derslerle birlikte sosyal aktivitelerinde olması gerektiğini kaydeden Özcan,
“Tabi bu süreçte sosyal aktivitelerde yapılacak, ara ara zihin dinlendirilecek, kendilerine küçük ödüller ve hediyeler verecekler ama her şeyin dengesi kurulup yerine ve zamanına göre yapılmalıdır. Ders zamanı ders çalışılmalı, sosyal aktivite zamanı sosyal aktivite yapılmalı. Bu şekilde yaparlarsa en azından kendilerine de zaman ayırmış olurlar, konularına da çalışıp, eksiklerini kapatmış olabilirler. Tabi ki bu yarıyıl tatili Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek öğrencileri içinde büyük bir avantaj sınav mart ayında yapılacak. Burada öğrenciler TYT’de olan eksiklerini kapatıp buna da bir hazırlık yapabilirler özellikle uyku düzenlerine dikkat etsinler çünkü özellikle 12. sınıf öğrencilerini 2. dönem başladığı zaman bunun olumsuz dönütünü alıyorlar. Gecelerce ders çalışıp, uyku problemi yaşadıkları için 2. dönem okul başladığında zorlanıyorlar. Onun için uyku düzenlerine dikkat etsinler. Günde en az 6 saat çalışılması gerekiyor. Özellikle soru kalıplarını görmeleri gerekiyor. Çıkmış soruları çözebilirler, TYT için eğer konularını tamamladılarsa 2018 yılından başlayıp 2023’e kadar olan çıkmış soruları çözebilirler. Öğrencilerimiz bu şubat tatilinde inşallah verimli bir çalışma ile hedeflerine ulaşabilirler. Sınava girecek öğrencilerimize bu tatil sürecinde çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.