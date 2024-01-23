Çorum'da 24 Ocak 2024 elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Çorum‘da 24 Ocak 2024 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahalle elektriksiz kalacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları:
OSMANCIK
Kesinti süresi: 7 saat 30 dakika
Etkilenen yerler: Osmancık ilçesi, Akören ve Tepeyolaltı köyleri
Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30
OĞUZLAR
Kesinti süresi: 7 saat 30 dakika
Etkilenen yerler: Oğuzlar ilçesi, Ağaççamı köyü
Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30
DODURGA
Kesinti süresi: 7 saat 30 dakika
Etkilenen yerler: Dodurga ilçesi, Ayvaköy, Dikenli, Kuyucak, Kirenci, Yeniköy köyleri
Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30
MERKEZ
Kesinti süresi: 7 saat 30 dakika
Etkilenen yerler: Merkez ilçesi, Akyazı, Altınbaş, Aşağısaraylı, Deliler, Kuruçay, Oymağaç, Saraylı, Çanakçı, Çukurören, İsmailköy
Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30
UĞURLUDAĞ
Kesinti süresi: 7 saat
Etkilenen yerler: Uğurludağ ilçesi, Kırköy köyü
Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:00
ALACA
Kesinti süresi: 2 saat
Etkilenen yerler: Alaca ilçesi, Yıldızhan Mahallesi
Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:30
Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 11:30
BAYAT
Kesinti süresi: 6 saat
Etkilenen yerler: Bayat ilçesi, Çukuröz köyü
Kesinti nedeni: 2. Seviye Bakım Onarım Çalışması
Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 10:30
Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30
MERKEZ
Kesinti süresi: 5 saat
Etkilenen yerler: Merkez ilçesi, Kalehisar Mahallesi
Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 10:00
Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 15:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.