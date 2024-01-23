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Çorum'da 24 Ocak 2024 elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Çorum‘da 24 Ocak 2024 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahalle elektriksiz kalacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları:

Çorum'da 24 Ocak 2024 elektrik kesintisi yaşanacak mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Çorum‘da 24 Ocak 2024 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahalle elektriksiz kalacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları:

OSMANCIK

Kesinti süresi: 7 saat 30 dakika

Etkilenen yerler: Osmancık ilçesi, Akören ve Tepeyolaltı köyleri

Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30

OĞUZLAR

Kesinti süresi: 7 saat 30 dakika

Etkilenen yerler: Oğuzlar ilçesi, Ağaççamı köyü

Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30

DODURGA

Kesinti süresi: 7 saat 30 dakika

Etkilenen yerler: Dodurga ilçesi, Ayvaköy, Dikenli, Kuyucak, Kirenci, Yeniköy köyleri

Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30

MERKEZ

Kesinti süresi: 7 saat 30 dakika

Etkilenen yerler: Merkez ilçesi, Akyazı, Altınbaş, Aşağısaraylı, Deliler, Kuruçay, Oymağaç, Saraylı, Çanakçı, Çukurören, İsmailköy

Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30

UĞURLUDAĞ

Kesinti süresi: 7 saat

Etkilenen yerler: Uğurludağ ilçesi, Kırköy köyü

Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:00

ALACA

Kesinti süresi: 2 saat

Etkilenen yerler: Alaca ilçesi, Yıldızhan Mahallesi

Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:30

Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 11:30

BAYAT

Kesinti süresi: 6 saat

Etkilenen yerler: Bayat ilçesi, Çukuröz köyü

Kesinti nedeni: 2. Seviye Bakım Onarım Çalışması

Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 10:30

Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:30

MERKEZ

Kesinti süresi: 5 saat

Etkilenen yerler: Merkez ilçesi, Kalehisar Mahallesi

Başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 10:00

Bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 15:00.

 

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23 Oca 2024 - 11:14 Çorum- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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