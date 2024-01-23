23 Oca 2024 - 11:14 - Gündem

Çorum'da 24 Ocak 2024 elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Çorum‘da 24 Ocak 2024 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahalle elektriksiz kalacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları: