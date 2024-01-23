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Niğde’ye kritik uyarı Tek tek açıklandı

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MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Niğde’ye kritik uyarı Tek tek açıklandı mask
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Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz, Fatih, Harım, Kale, Sokubaşı mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Burç Köyü bölgesine,

Bugün 09.00 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dere, İnönü, Yenice mahallelerine,

Bugün 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dumlupınar, Zafer mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet, Devlet, Yeni, Edikli Beldesi Cumhuriyet mahallelerine,

Bugün 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Çanakçı, Koçak, Kozluca bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut, Çövek, Doğu, Kadılar, Kemalpaşa, Tekneçukur mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz, Fatih, Harım, Kale, Sokubaşı mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyü Cumhuriyet Mevki, Hürriyet Mevkii, Yeni Mevkii bölgelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.”

 

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23 Oca 2024 - 11:08 Niğde- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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